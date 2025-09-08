Avatr Vision Xpectra apresenta design futurista em Munique

Na era onde o design ousado e a tecnologia de ponta se encontram, a Avatr está se destacando no mercado automotivo de luxo. Essa marca, resultado da parceria entre a Changan e a gigante das baterias CATL, está chamando a atenção dos amantes de carros com propostas arrojadas, como o novo carro-conceito Vision Xpectra. E se você achou que tecnologia é só uma palavra, prepare-se: a Huawei está por trás dos sistemas inteligentes desse modelo, prometendo uma experiência digital única.

O Vision Xpectra foi revelado no IAA Mobility 2025, em Munique, e logo ficou evidente que ele é muito mais que um carro comum. Com um tamanho que supera o do icônico Rolls-Royce Phantom e uma estética futurista cheia de personalidade, esse carro não tem maçanetas e vem com portas de abertura para trás. Tudo isso pode parecer cena de filme de ficção científica, mas é a nova realidade da Avatr, que quer instigar a imaginação de quem ama carros.

Diferente dos modelos que já rodam por aí, como o fastback 11 e o SUV 07, o Xpectra é mais um manifesto de design e inovação. Ele não foi feito para as ruas; o foco aqui é mostrar o que a marca está planejando para o futuro, com a promessa de 17 novos modelos até 2030. É uma maneira de deixar claro qual será a cara da Avatr nos próximos anos.

E quem entra nesse carro se surpreende com o que encontra. A proposta interna é cada vez mais sensorial: um centro chamado “Vórtice” busca criar uma conexão emocional entre você e o carro, utilizando inteligência artificial e luz ambiente que se adapta ao seu gosto. Imagina ficar dirigindo enquanto interage com um painel que responde a toques e gestos? É um jeito de dirigir que promete ser intuitivo e envolvente, fazendo você se sentir parte da máquina.

Embora a Avatr não tenha revelado detalhes do trem de força do Vision Xpectra, o foco é claramente em uma trajetória elétrica. Os modelos que já estão no mercado oferecem opções EREV e BEV, indicando que, se houvesse um motor nesse conceito, provavelmente seguiria essa pegada sustentável. Mas, no fim das contas, o que realmente encanta aqui não é só a potência, mas o que se vê e se sente no dia a dia.

Enquanto isso, a marca está crescendo na China, com quase 141 mil veículos entregues desde seu lançamento em 2022. O Vision Xpectra não é apenas mais um carro-conceito; ele é um aviso de que a Avatr quer deixar sua marca no mundo dos automóveis, com uma combinação irresistível de ousadia, sofisticação e tecnologia.