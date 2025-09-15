Apple atualiza Carplay com novas funções no iOS 16

A Apple lançou recentemente o iOS 26, trazendo novidades fresquinhas para os iPhones. Uma das grandes mudanças é a nova identidade visual chamada Liquid Glass, que promete deixar tudo mais estiloso. Além disso, aplicativos populares como o Apple Music, Maps e Wallet ganharam melhorias que vão facilitar ainda mais nossa vida no dia a dia.

O que realmente chamou atenção, especialmente para nós, amantes de carros, foi a atualização do CarPlay. Essa é uma das maiores novidades que o sistema já recebeu. A interface agora é mais limpa, com bordas suaves e um toque de transparência que dá uma sensação de profundidade. É como se quisesse nos oferecer a mesma sofisticação que vemos nos painéis digitais dos carros mais modernos, aqueles que fazem todos nós sonharmos.

### Novidades Práticas e Funcionalidades

As novas interações ficaram muito mais práticas, especialmente para quem passa muito tempo no volante. O recurso Live Activities é um desses destaques. Imagine poder acompanhar placares de jogos, status de voos ou até rastreamento de entregas enquanto dirige. Muito útil, não? O aplicativo de Mensagens também foi aprimorado, permitindo fixar conversas e enviar reações rápidas, tudo sem interromper sua música ou a navegação.

Se você já ficou preso no trânsito, sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença. Mas, além disso, a Apple agora oferece widgets expandidos e integração com dispositivos de casa inteligente. Ah, e ainda tem um recurso irado: streaming de vídeo via AirPlay, embora só funcione quando o carro está parado. É perfeito para aguardar alguém ou simplesmente relaxar antes de voltar à estrada.

O Apple Maps também foi atualizado e agora conta com o recurso Visited Places, que registra os lugares que você frequenta com mais regularidade. Isso facilita na hora de traçar rotas rápidas. E se você é fã de música, o Apple Music agora possui o AutoMix, que faz transições suaves entre as músicas, garantindo que sua trilha sonora não seja interrompida por silêncios constrangedores.

### CarPlay Ultra e a Resistência do Mercado

Agora, vamos falar de algo que deixou os entusiastas divididos: o CarPlay Ultra. Essa versão mais avançada prometia controlar todas as telas do veículo e foi anunciada para 2023, mas apenas chegou com a Aston Martin em 2025. Curiosamente, várias montadoras, como Mercedes, Audi e Renault, não aprovaram essa nova configuração. A Renault, por exemplo, pediu educadamente que a Apple não “invadisse” seus sistemas.

Enquanto isso, a General Motors decidiu seguir outro caminho e retirou o CarPlay de todos os seus modelos, apostando em soluções próprias. É um movimento interessante, principalmente em um setor onde as telas se tornaram valiosas em termos de dados e receita. As marcas estão vendo a parceria com uma big tech como mais um risco do que uma vantagem.

No entanto, fabricantes como Porsche, Hyundai e Kia ainda têm fé na continuidade do CarPlay, acreditando que os motoristas vão preferir essa tecnologia ao invés de soluções próprias. E quem gosta de dirigir moderno sabe que ter os apps mais usados à mão pode ser um grande trunfo na estrada.