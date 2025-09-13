GWM Haval H9 vende 600 unidades em apenas 7 horas

O mercado de SUVs de luxo ganhou um novo destaque com a chegada do GWM Haval H9. Este modelo, que é o primeiro SUV a diesel da marca no Brasil e tem capacidade para sete pessoas, chegou para agitar o cenário com um bom espaço interno, tecnologia de ponta e um preço que chama atenção. E não é para menos: as 600 unidades disponíveis na pré-venda se esgotaram em impressionantes sete horas.

O início foi com um lote exclusivo de 100 carros, sendo oferecido a R$ 309 mil. A procura foi tanta que a montadora teve que liberar mais 500 unidades no mesmo dia, uma verdadeira corrida! O resultado? Todas as unidades foram vendidas rapidamente, fazendo o preço subir para R$ 319 mil e encerrando a promoção que daria um desconto de R$ 10 mil.

A rapidez das vendas não apenas surpreendeu, mas também trouxe um faturamento considerável. A GWM arrecadou R$ 185,4 milhões em poucas horas, algo que nem mesmo a montadora esperava, já que inicialmente as unidades estavam programadas para durar um mês no mercado.

Quando falamos do Haval H9, é crucial destacar seu motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e 48,9 kgfm de torque. Ele é combinado com um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Quem já pegou uma estrada mais complicada sabe o quanto é importante ter um carro robusto e preparado para qualquer desafio. O isolamento acústico bem planejado também faz toda a diferença, garantindo uma viagem tranquila e sem tanto barulho externo.

Falando de conforto, o interior do SUV é um verdadeiro convite ao bem-estar. Os bancos dianteiros contam com massagem, ventilação e aquecimento, tudo ajustável eletronicamente. Você e sua família podem desfrutar de saídas de ar em todas as fileiras, tomadas para carregar os dispositivos e um teto solar panorâmico que dá um toque especial à experiência. E o painel digital de 10,25” se une a uma tela multimídia de 14,6” com suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Imagine aquele rolê com músicas da sua playlist preferida tocando tranquilamente!

Em termos de segurança, o H9 não deixa a desejar. Além de contar com seis airbags, ainda vem equipado com um sofisticado pacote ADAS 2+, que inclui controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência. Quando você está no volante, ter esses recursos ajuda a dirigir com mais confiança, especialmente em rodovias movimentadas.

Com suas medidas generosas — 4,95 m de comprimento e um entre-eixos de 2,85 m — e um porta-malas que varia até 1.580 litros, o Haval H9 se destaca, garantindo amplo espaço para quem gosta de viajar com a família ou amigos. E, para fechar com chave de ouro, a montadora oferece uma garantia de dez anos para motor e transmissão, superando concorrentes como Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer, que custam um pouco mais.

Já imagino você pilotando esse SUV, aproveitando tudo que ele tem a oferecer na estrada!