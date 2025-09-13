Jeep Commander Blackhawk tem desconto de R$ 26 mil para CNPJ

O Jeep Commander Blackhawk Hurricane 4×4, ano/modelo 2025/2026, está chamando a atenção de quem ama SUVs. A versão na cor Preto Carbon, com algumas opções, agora está com um descontão: de R$ 324.990,00, caiu para R$ 298.990,00. Esse preço, porém, é exclusivo para vendas diretas, com foco em microempresas e produtores rurais que tenham CNPJ e inscrição estadual ativo.

É importante ficar ligado que essa promoção não vale para pessoas físicas, PcD, taxistas ou empresas que não sejam micro. E se você ficou interessado, corre, porque a oferta é válida até 30 de setembro de 2025. Para garantir sua reserva, o ideal é entrar em contato com a concessionária diretamente. Ah, e não se esqueça que os preços podem variar de acordo com a região do Brasil.

Se você dirige bastante, sabe como um carro bom faz diferença no dia a dia. E o Jeep Commander, por sinal, tem se saído muito bem nas vendas. Entre janeiro e agosto de 2025, foram emplacadas 9.600 unidades, superando modelos como o Citroën C3 Aircross, mas ainda atrás da Chevrolet Spin e Toyota SW4.

### O que traz de novo?

O destaque do Jeep Commander Blackhawk é que ele é a única versão com motor 2.0 turbo a gasolina, conhecido como Hurricane. Com 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, ele traz o que há de melhor em desempenho, sempre aliado à tração 4×4 e um câmbio automático de nove marchas. Você vai perceber a agilidade dele em uma aceleração até 100 km/h em apenas 7 segundos.

Na linha 2026, o visual do modelo recebeu um toque especial, como um para-choque com design atualizado e uma nova grade que realça a identidade da Jeep. Os faróis de neblina foram reposicionados e tiveram sua largura aumentada, algo que realmente traz um ar de modernidade ao carro. E para quem curte um estilo mais esportivo, a versão Blackhawk tem detalhes em preto brilhante que fazem diferença.

### Medidas e espaço

As dimensões continuam sendo um ponto forte: 4,77 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,70 m de altura, com um entre-eixos de 2,79 m. E quanto ao porta-malas? Ele oferece 233 litros de capacidade com todos os bancos em uso, ou incríveis 661 litros se você rebater a terceira fileira.

### Tabela de preços do Jeep Commander Blackhawk

Aqui está a tabela atualizada para setembro de 2025:

| Versões | Preço de tabela | Preço CNPJ | Desconto |

|———————————|———————-|———————|————–|

| Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 324.990,00 | R$ 298.990,00 | R$ 26.000,00 |

Se você está pensando em trocar de carro e se encaixa nas condições, o Jeep Commander Blackhawk pode ser uma excelente escolha. O desempenho e o visual dele são, com certeza, um convite para novas aventuras nas estradas!