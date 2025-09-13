Prato brasileiro é destaque em ranking internacional de culinária

O escondidinho é um prato que conquistou o coração de muitos e, recentemente, foi reconhecido pelo TasteAtlas como um dos melhores da sua categoria — e a versão assada leva a coroa. Para quem aprecia boa comida, essa é uma notícia incrível!

Essa iguaria tem suas raízes no Nordeste e é uma das preferidas dentro da culinária brasileira. O mais interessante é que o escondidinho se destacou em um ranking que inclui pratos de vários lugares do mundo, superando até opções tradicionais da Itália e do Chile. Não é à toa que ele se tornou um símbolo da nossa gastronomia!

O destaque da comida no exterior

O encantamento pelo escondidinho não é à toa. Segundo o TasteAtlas, ele é classificado como uma caçarola e pode ser preparado de várias maneiras: com camarão, carne, peixe, porco e frango. No entanto, a versão mais aclamada por todos é aquela feita com carne seca. E como se não bastasse, o prato é finalizado com um purê que pode ser de batata ou mandioca, sempre acompanhada de uma camada de queijo gratinado.

O próprio nome do escondidinho, que significa “pequeno escondido”, diz muito sobre sua apresentação, já que a carne é coberta por uma camada cremosa de purê. O TasteAtlas ainda mencionou que o pastel de choclo do Chile vem logo atrás em sua lista de destaques, seguido pela parmegiana à napoletana da Itália, que leva berinjela.

Avaliado com ótimas notas, o escondidinho também ganhou versões vegetarianas, mostrando que ele pode agradar a diferentes paladares. Embora seja muito consumido no Nordeste, a diversidade da culinária brasileira permite que você encontre um escondidinho gostoso em muitos outros lugares.

Por exemplo, em São Paulo, o prato pode passar por releituras super criativas. No restaurante Mocotó, que é altamente falado, há um escondidinho com requeijão e carne seca. Tem também opções com frango e nata, além de versões vegetarianas que usam queijo de cabra e legumes fresquinhos.

E tem mais! Alguns lugares oferecem uma interpretação do escondidinho chamada shepherd’s pie, que se baseia em carne de cordeiro moída com purê de batata. Do outro lado, na Brasserie, você encontra o Hachis Parmentier, que utiliza rabada desfiada, criando uma experiência deliciosa com um crocante de pão por cima.

Tem prato mais brasileiro e acolhedor que esse? O escondidinho com certeza merece os holofotes da gastronomia!