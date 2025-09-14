Geely EX2 é lançado no Brasil para concorrer com BYD Dolphin

O mercado brasileiro de carros elétricos vai ganhar um novo integrante, e ele promete agitar as coisas! O Geely EX2, conhecido em outros lugares como Geome Xingyuan, chega com tudo para disputar a preferência do público, especialmente contra o já popular BYD Dolphin. Com um design moderníssimo e autonomia que pode chegar até 410 km, ele se apresenta como uma opção atraente para quem vive na correria das grandes cidades.

Vamos às medidas! O EX2 tem 4,13 metros de comprimento, 1,81 m de largura e 1,57 m de altura, com um entre-eixos de 2,65 m. Ele é ligeiramente maior que o BYD Dolphin, mas tem um eixo traseiro mais curto, o que pode ajudar na agilidade no trânsito mais apertado. Com peso entre 1.215 e 1.285 kg, a sensação ao volante é de leveza e resposta rápida. Não tem nada melhor do que um carro ágil para escapar do trânsito!

O visual do EX2 não decepciona. A frente é limpa e conta com faróis em LED finos, interligados por uma faixa luminosa que traz muito estilo. A grade é fechada, combinando com um para-choque cheio de linhas geométricas, que dá um toque esportivo. A traseira segue a mesma linha de design, com lanternas horizontais e um spoiler que adiciona um ar de sofisticação. E não podemos esquecer das rodas de liga leve de 19 ou 20 polegadas, que são um verdadeiro charme!

Por dentro, o Geely EX2 é um misto de praticidade e sofisticação. O painel LCD tem 8,8 polegadas e está acompanhado de um sistema multimídia flutuante de 15,6 polegadas, tudo de cara nova, como gostamos. O volante em formato de D e a iluminação ambiente em LED são detalhes que fazem a diferença. Ah, e se você costuma carregar muitas coisas no carro, vai adorar saber que o porta-malas oferece 375 litros, podendo chegar a 1.320 litros com os bancos rebatidos.

O modelo será oferecido em duas versões: Max e Pro. Ambas contam com motor elétrico na traseira. A versão de entrada vem com 58 kW (78 cv) e atinge 125 km/h, ideal para trajetos urbanos. Já a versão Pro, com 85 kW (114 cv), pode chegar até 135 km/h. Com essa potência, dá para encarar o dia a dia na cidade sem abrir mão da eficiência.

A bateria é de íon-lítio fosfato (LFP), fornecida pela CATL. Você vai poder escolher entre duas capacidades: 30,12 kWh para uma autonomia de até 310 km ou 40,16 kWh que pode levar você até 410 km, sempre pensando na comodidade do motorista. Com essa configuração, o carregamento é rápido e adequado tanto para o uso diário quanto para viagens curtas, com aquela agilidade que todo mundo aprecia.

E se você é do tipo que se preocupa com segurança, o Geely EX2 traz uma gama de tecnologias de assistência ao motorista como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e até estacionamento automático. O sistema multimídia também não fica atrás, com assistente de voz inteligente que facilita a conexão com celulares.

Então, fiquem atentos! O Geely EX2 está prestes a estrear por aqui, mantendo um estilo arredondado e elegante. Com medidas compactas, boa autonomia e um interior que agrada, ele se apresenta como uma opção interessante para quem busca mobilidade elétrica na cidade, sem abrir mão do conforto e do design.