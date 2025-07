GWM Haval H7 híbrido será lançado na Austrália em agosto de 2025

A GWM está preparando um lançamento empolgante: o novo Haval H7 vai desembarcar na Austrália em agosto de 2025, e já chega com tudo como um SUV médio híbrido, na versão HEV Ultra. O preço sugerido é de AU$ 46.990, já com impostos e taxas incluídos.

Esse modelo é uma repaginada do Haval H6, mas com uma pegada mais robusta, ideal para quem curte um visual aventureiro. O que não muda é a sua base mecânica, que mantém o motor com potência de 179 kW e torque de 530 Nm. Perfeito para quem gosta de sentir a força ao pisar no acelerador.

A decisão da GWM de iniciar as vendas apenas com a versão híbrida não é à toa. A marca tá de olho na crescente demanda por esse tipo de motorização e nas novas leis de emissões que estão por vir. É uma jogada estratégica que promete agradar tanto os apaixonados por tecnologia quanto quem está preocupado com a sustentabilidade.

### Equipamentos de primeira

O H7 vem recheado de itens que fazem a diferença no dia a dia. Você vai encontrar bancos dianteiros aquecidos e ventilados, teto solar panorâmico, um sistema de som com oito alto-falantes e uma central multimídia de 14 polegadas que suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Isso é música para os ouvidos, não é mesmo? E claro, tem também um pacote completo de assistências de segurança, que traz mais tranquilidade em qualquer viagem.

Para ser sincero, ele custa AU$ 3.000 a mais que o H6, mas a GWM aposta que os equipamentos e o visual mais ousado vão compensar essa diferença. Para quem busca um SUV que não é só mais um na rua, essa pode ser uma boa opção.

### O futuro do Haval H7

A GWM vê o H7 como um dos pilares da linha Haval nos próximos anos. Segundo Steve Maciver, que comanda o marketing na Austrália, o modelo deve evoluir e receber novas motorização, mas os detalhes estão guardados a sete chaves por enquanto. Para 2026, já está nos planos uma versão ainda mais avançada, com a nova tecnologia híbrida Hi4, que promete melhorar a suavidade e o desempenho, tornando a condução mais prazerosa.

Na China, o H7 já é conhecido como Big Dog e possui versões plug-in. Quem sabe, em breve, não possamos ver essas opções por aqui também.

### Expectativa e metas

A GWM está confiante de que o H7 vai conquistar um público que busca um SUV com estilo e personalidade. As concessionárias estão otimistas, especialmente com a BYD se destacando no mercado australiano.

Com a chegada do H7, a GWM tem a meta de vender 50 mil unidades em 2025 na Austrália, representando um crescimento de quase 17% em relação a 2024. Eles também buscam conquistar 6% do mercado de SUVs médios, superando os 5,8% alcançados no primeiro semestre deste ano.

Com tantas novidades a caminho, fica a expectativa de como o Haval H7 vai se sair nas estradas! Cada vez mais opções para os fãs de tecnologia e aventura.