Chery-Huawei flagra SUV Luxeed R9 em testes na China

O futuro SUV de luxo da Luxeed, o R9, acabou de ser flagrado em testes na China. As primeiras imagens mostraram um pouco do que vem por aí, e dá para notar aqueles detalhes clássicos que a marca já mostrou antes, como os faróis com a assinatura visual e os acabamentos “Starlight” que são a cara da linha 9.

Esse modelo está com uma aparência robusta, quase como uma station wagon, o que é bem interessante. As janelas traseiras grandes e a coluna B mais recuada estão lá, indicando que a carroceria será mais longa e o entre-eixos maior. Na frente, o R9 apresenta algumas mudanças em relação ao R7, com um capô novinho e uma grade que promete chamar a atenção.

Quando falamos do interior, as coisas não mudam muito em relação ao que a Luxeed já apresentou. O painel digital, o volante compacto e uma central multimídia flutuante já são a cara da marca e estão presentes no R9, assim como no R7. E as expectativas são de que esse SUV venha com versões 100% elétricas e outras com extensor de autonomia. Seria uma ótima opção, especialmente para quem faz longas viagens e não quer ficar na mão por falta de carga.

O lançamento oficial está previsto para novembro, então a ansiedade está a mil! O carro ainda está passando pelos testes finais, mas a equipe já está fazendo os últimos ajustes para garantir que tudo saia perfeito. E por falar em elétricos, o Huawei Stelato S9T tem andado fazendo barulho com sua autonomia de até 801 km na China — é quase um sonho para quem precisa rodar muito.

Se a aparência do R9 é impressionante e a tecnologia parece estar à altura, a Luxeed enfrenta um momento complicado no mercado chinês. Em junho, as vendas não passaram de 2.500 unidades, um número bem fraco considerando a concorrência acirrada.

De acordo com o portal Sina, os problemas da Luxeed vão além das vendas. A marca tem enfrentado atrasos na produção, questões de qualidade e uma luta para conseguir um espaço entre os rivais do setor de carros elétricos. É curioso notar que, enquanto a Chery, parceira da Huawei na criação da Luxeed, foca muito em seus próprios modelos, a Luxeed parece estar um pouco à deriva, sem conseguir brilhar como deveria.

Com tudo que vem acontecendo no mundo automotivo, é um momento interessante para a Luxeed. O que se pode fazer agora é esperar e torcer para que o R9 cumpra com as expectativas na hora do lançamento!