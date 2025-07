Finn Little volta como Carter no spinoff de Beth e Rip em Yellowstone

Finn Little in 'Yellowstone'

Finn Little retornará ao seu papel de Carter, da série Yellowstone, como um dos personagens regulares no ainda não nomeado spinoff focado em Beth e Rip, que será exibido no Paramount+. Ele se junta a Kelly Reilly e Cole Hauser, que interpretarão seus personagens originais, Beth Dutton e Rip Wheeler.

Esse novo projeto deve manter a mesma linha do tempo da série anterior, o que significa que a história se passará nos dias atuais. Segundo informações, este spinoff terá uma conexão mais forte com Yellowstone do que qualquer outro projeto associado.

A série original narra a vida da família Dutton, que é proprietária do maior rancho de gado contíguo dos Estados Unidos. Beth Dutton, interpretada por Kelly Reilly, é a filha de John Dutton III, papel de Kevin Costner, e era originalmente chefe de aquisições de uma empresa financeira. Já o personagem Rip Wheeler, vivido por Cole Hauser, é um fazendeiro que, após uma infância difícil, foi acolhido por John Dutton. Ele aprendeu a ser cowboy sob a orientação de John, que o tratou como um filho.

Finn Little entrou na série na quarta temporada como Carter, um adolescente problemático que conhece Beth em um hospital, onde ambos enfrentam a dor de perder pais. Depois da morte de seu pai, devido a problemas com drogas, Carter passa a viver e trabalhar no rancho de Beth e Rip, que se tornam seus tutores. Embora Beth tenha dificuldades com a maternidade, eles desenvolvem uma relação forte com Carter, que se torna parte de sua família.

O Paramount+ não se manifestou sobre o novo projeto até o momento.

Yellowstone foi co-criada por Taylor Sheridan e John Linson, que atuam como produtores executivos, junto com outras figuras conhecidas da indústria cinematográfica. A série é distribuída pela Paramount Global Content Distribution.

O universo de Yellowstone também inclui as séries prequel 1883 e 1923, que já foram concluídas. Além do novo spinoff sobre Beth e Rip, dois outros projetos estão em desenvolvimento: The Madison, com Michelle Pfeiffer no papel de Stacy Clyburn, e Y: Marshals, liderada por Luke Grimes como Kayce Dutton. Outros projetos como 1944 e 6666 também estão em andamento.

Finn Little, originalmente da Austrália, já participou de filmes como The Surfer, ao lado de Nicolas Cage, e do filme dirigido por Taylor Sheridan, Those Who Wish Me Dead, que teve Angelina Jolie no elenco. Em sua carreira na televisão, ele teve papéis em séries como Reckoning e Tidelands e também atuou em Angel of Mine. Atualmente, ele é representado por agências de talento nos Estados Unidos.