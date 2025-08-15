GWM abre fábrica no Brasil e planeja mais três lançamentos em 2025

A GWM está com tudo no Brasil! Desde o começo de 2023, a marca vem falando sobre sua nova fábrica, e hoje, 15 de agosto, ela foi oficialmente inaugurada em Iracemápolis, São Paulo. O evento contou até com a presença do presidente Lula e muitas menções ao Programa Mobilidade Verde. O foco inicial da produção será a linha de SUVs Haval, trazendo modelos como o H6 PHEV, HEV e o estiloso cupê GT.

O que vem por aí também é bem interessante. Os utilitários devem ganhar uma nova motorização turbo flex de 1.5, tanto para as versões híbridas quanto para as plug-in. É bom lembrar que a Toyota já oferece opções híbridas flex, mas essas são plenas, diferentemente dos Haval H6 que estão chegando. A GWM já está ampliando sua produção, com mais contratações e fornecedores locais, e tem planos de usar a fábrica como um polo de exportação para outros países da região. No total, a fábrica poderá produzir até 50.000 unidades por ano!

E não para por aí. Além do Haval H6, a GWM anunciou que a picape híbrida Poer e o SUV Haval H9, que é de porte grande, devem aterrissar em breve por aqui. Em 2025, vai ser a vez da Wey entrar em cena com o SUV 07. A marca quer que a Poer e o H9 também sejam montados no Brasil, então vem muita coisa boa por aí para quem curte SUVs e picapes.

Falando um pouco da potência, esses modelos vão trazer um motor 2.4 turbodiesel com câmbio automático de nove marchas e tração 4×4, que entregam 186 cv e um torque de 48,9 kgfm em outros mercados. Mas, claro, a GWM pode ajustar os números para o nosso mercado. Quem dirige em estrada sabe como um motor responsivo faz toda a diferença na hora de ultrapassar ou enfrentar subidas, né?

A unidade de Iracemápolis está começando com 600 trabalhadores, mas a previsão é que chegue a 2.000 vagas, principalmente quando a exportação para a América Latina entrar em ação.

Na inauguração, foi revelado que também terá um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) na fábrica, focado em ajustar os produtos ao estilo brasileiro. Sabemos bem como as estradas e as preferências de cada região podem mudar tudo, e a ideia é adaptar os veículos às nossas condições de rodagem. O novo centro ocupará uma área de 15.000 m², com 4.000 m² de área construída.

A GWM vai operar no sistema peça por peça, algo bem mais interessante que os métodos tradicionais. Inclusive, já tem uma boa cota de conteúdo nacional no primeiro ano, como a pintura dos veículos que será feita aqui mesmo. Tudo isso conta com a colaboração de diversas empresas locais, como Basf, Bosch e Continental, proporcionando uma ótima oportunidade para o mercado.

Portanto, se você é apaixonado por carros, prepare-se! A GWM está chegando com tudo e promete trazer opções interessantes para quem ama dirigir e precisa de um SUV ou picape robusta para encarar a rotina do dia a dia.