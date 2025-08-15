País pode bloquear WhatsApp; saiba o motivo

Recentemente, o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações da Rússia, conhecido como Roskomnadzor, iniciou ações para bloquear chamadas realizadas através de aplicativos populares como Telegram e WhatsApp. Esses aplicativos são ferramentas muito utilizadas no dia a dia de muitas pessoas, mas a proposta de bloqueio surge como uma medida para combater fraudes e proteger os cidadãos.

Os representantes do Telegram e do WhatsApp não têm se mostrado favoráveis a essas ordens e, por conta disso, a situação promete se complicar.

As ações

De acordo com o Roskomnadzor, o uso do WhatsApp e do Telegram estaria associado a atividades ilegais. O órgão levanta argumentos de que esses aplicativos estariam facilitando a comunicação entre pessoas envolvidas em práticas de terrorismo e sabotagem, além de ajudar criminosos a aplicar golpes financeiros nos russos.

Em uma declaração oficial, o órgão ressaltou a importância de suas ações: “Estamos tomando medidas para restringir parcialmente as chamadas nesses mensageiros estrangeiros, a fim de combater ações criminosas. Garantimos que nenhuma outra limitação ao funcionamento dos aplicativos será implementada.”

Caso o Telegram e o WhatsApp decidam atender às demandas do governo russo, as chamadas poderiam ser restabelecidas. Para o Ministério do Desenvolvimento Digital da Rússia, esse processo é considerado necessário, especialmente na luta contra fraudes.

Uma pesquisa feita pelo Banco Central da Rússia revelou que apenas 15,7% dos criminosos utilizam esses aplicativos para realizar suas atividades ilegais. Isso levanta uma questão sobre a efetividade das restrições propostas pelo Roskomnadzor, que parecem desproporcionais ao problema.

Além disso, os planos do governo incluem a criação de uma rede de comunicação própria, chamada Max. O intuito é que essa ferramenta de mensagens se torne um aplicativo essencial para a população, sendo pré-instalado em todos os smartphones vendidos no país. Essa estratégia deverá aumentar o controle do governo sobre a comunicação dos cidadãos.