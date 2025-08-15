Plantas perigosas para pets que você deve evitar em casa

Com o aumento da popularidade das plantas ornamentais em lares urbanos, muitos de nós temos recorrido a essas belezuras para alegrar o ambiente. Contudo, é importante lembrar que algumas dessas espécies são perigosas, especialmente para nossos queridos animais de estimação. Às vezes, o que parece ser só um enfeite pode oferecer riscos de intoxicação, que vão de irritações leves a complicações mais sérias, dependendo da planta e da quantidade ingerida.

Principais plantas venenosas e seus riscos

Saber identificar as plantas mais perigosas é fundamental para evitar acidentes em casa. Vamos conhecer algumas delas com mais detalhes:

Azaleia (Rhododendron simsii)

A azaleia é linda, mas não é uma amiga para os pets! Essa planta contém grayanotoxinas, que podem causar arritmias cardíacas e até problemas respiratórios se os animais a ingerirem.



Azaleia – Foto: Dancruz Plantas

Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)

Popular em decorações natalinas, o bico-de-papagaio tem uma seiva que pode causar dermatites e reações digestivas adversas. Melhor manter os pets longe dela durante as festas!



Bico-de-papagaio – Foto: Planta Delivery

Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schott)

Essas plantinhas estão por toda parte nas casas brasileiras, mas a regra é clara: ninguém pode comer! Suas folhas contêm cristais de oxalato de cálcio, que causam irritação intensa na boca e até dificuldades para respirar se consumidas.



Comigo-ninguém-pode – Foto: Mania de Plantas

Espirradeira (Nerium oleander L.)

Extremamente bonita, mas também extremamente perigosa. A espirradeira contém oleandrina, que pode desencadear arritmias cardíacas e, em casos graves, ser letal.



Espirradeira – Foto: Sítio da Mata

Mamona (Ricinus communis)

Embora suas sementes sejam muito conhecidas, é bom lembrar que elas são tóxicas e contêm ricina. Se ingeridas, podem levar a sintomas graves como febre e convulsões.



Mamona – Foto: G1

Estratégias para minimizar riscos

Para manter os pets seguros, uma boa dica é colocar as plantas em locais que eles não consigam alcançar, como prateleiras altas ou cantos isolados. Vale a pena pensar também em optar por espécies não tóxicas, como ervas aromáticas, que trazem cor e aroma sem os riscos.

Fique atento a sinais de mastigação nas folhas, isso pode ajudar a prevenir problemas. E se você suspeitar que seu bichinho ingeriu algo perigoso, não perca tempo: procure um veterinário imediatamente e leve uma amostra da planta para ajudar no diagnóstico.

Entender os riscos e tomar precauções necessárias transforma o seu lar em um espaço bonito e seguro, garantindo que você e seus animais desfrutem ao máximo da presença das plantas.