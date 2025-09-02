Mundo Automotivo

Golf GTI abandonado é lavado pela primeira vez em 10 anos

Foto de Diego Marques Diego Marques
Veja este Golf GTI abandonado receber sua primeira lavagem em 10 anos

Larry Kosilla não vê o cuidado com o carro como uma simples lavagem após a chuva. Para ele, é uma verdadeira arte. O cara vai além do básico: fala em detalhamento completo, limpeza de cada cantinho e, claro, em usar produtos específicos para proteger a pintura e manter o carro com cara de novo por muito mais tempo.

É aí que a Ammo NYC entra em cena. O sonho de Larry começou em 2008, quando ele abriu seu próprio lava-rápido. Desde então, a Ammo se tornou sinônimo de proteção de pintura, graças à sua expertise em elaborar fórmulas ideais para manter os carros sempre impecáveis. O resultado? Uma clientela de peso e um canal no YouTube com 2,3 milhões de inscritos, onde você pode acompanhar a equipe da Ammo fazendo mágica com cada veículo.

E se você acha que cada carro tem sua história, estou contigo! Recentemente, um vídeo que rodou na internet mostrando a restauração de um Volkswagen Golf GTI chamou a atenção e já passou das 600.000 visualizações. Imaginem só: um VW Golf GTI de 1991, na bonita cor verde Montana, recebendo aquele trato especial.

O vídeo mostra uma hora de trabalho com esse clássico. O primeiro passo foi dar uma boa lavada e remover algas e líquen que estavam grudados no carro, um verdadeiro “relíquia” encontrado em Ohio. Depois desse banho, a restauração começou pra valer. Isso envolveu desmontar para-choques, tirar o motor para manutenção e até desmontar o interior do carro, em busca de uma limpeza profunda em todos os cantos.

Enquanto tudo isso acontecia, os reparos não pararam. O carro recebeu uma nova camada de primer e uma pintura verde que chegou bem perto da original. O interior, por sorte, estava em estado bem preservado, o que facilitou a vida da equipe — a troca de peças foi mínima. O toque final ficou por conta de um volante Sparco e rodas BBS clássicas, trazendo de volta toda a glória do GTI.

Depois de todo esse trabalho, o carro foi levado ao Lime Rock Park, onde Larry e a equipe celebraram a restauração. Se você tiver uma horinha livre, vale muito a pena conferir. Ver a dedicação de cada um, os detalhes sendo cuidados com tanto carinho, é um verdadeiro espetáculo para qualquer apaixonado por carros.

