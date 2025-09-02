Cientistas confirmam a existência do “segundo som”

Cientistas do MIT deram um passo importante na pesquisa sobre o intrigante fenômeno chamado de “segundo som”, que acontece em materiais exóticos. Esse fenômeno se destaca, pois é observado quando o calor se move em superfluidos, não de qualquer jeito, mas em forma de ondas.

Para captar esse movimento — que antes não era visível —, a equipe utilizou um novo método de termografia. Geralmente, em materiais comuns, o calor se espalha de um ponto aquecido, como quando você coloca uma panela no fogo. Mas nos superfluidos, a situação é um pouco diferente: o calor se desloca entre extremos como ondas sonoras. Essa particularidade, o “segundo som”, foi finalmente registrada em condições controladas de laboratório.

O fenômeno singular dos superfluidos

Os superfluidos surgem em temperaturas extremamente baixas, quase perto do zero absoluto. Nessa temperatura, os átomos formam um fluido quase sem atrito, o que possibilita a propagação do calor em ondas. Embora a teoria já tivesse sido proposta há um tempo, a captura desse fenômeno só foi realizada recentemente.

Para facilitar essa observação, os cientistas do MIT criaram uma abordagem inovadora. Eles usaram frequências de rádio para rastrear as ondas de calor, uma estratégia inteligente que contorna a dificuldade da ausência de radiação infravermelha em objetos tão frios.

Impacto científico e tecnologia avançada

Entender o “segundo som” pode trazer grandes contribuições para áreas como supercondutores de alta temperatura e o estudo de estrelas de nêutrons. Todo esse entendimento é crucial, já que essas áreas exigem um profundo conhecimento sobre como o calor é transportado em condições extremas. Esse fenômeno pode esclarecer muitos pontos misteriosos e abrir portas para novos avanços em tecnologias quânticas.

Os supercondutores, que conseguem transportar eletricidade sem perdas, e sistemas de refrigeração em temperatura ambiente estão entre os que podem se beneficiar desses novos conhecimentos.

Caminhos para o futuro da física

A união de inovações teóricas e experimentais está pronta para levar a física dos materiais para um novo patamar. Esse avanço sugere que materiais que costumamos considerar comuns podem, sob certas condições, exibir características bem interessantes, semelhantes às dos superfluidos.

Pesquisas estão em andamento para explorar outros superfluidos e investigar mais a fundo as propriedades do segundo som.