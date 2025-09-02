Bárbara Reis transforma visual para personagem em Três Graças

Bárbara Reis, conhecida pelo seu papel em “Terra e Paixão”, está se preparando para encarar um novo desafio na televisão. A atriz foi confirmada no elenco da novela “Três Graças”, que estreia no dia 20 de outubro e irá substituir a reprise de “Vale Tudo” na Globo. A produção é de Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Antes de iniciar esse novo trabalho, Bárbara passou por uma transformação significativa em seu visual. Ela mudou o cabelo para um corte pixie em tons loiros, um processo que levou cerca de oito horas em um salão de beleza. A atriz compartilhou que essa mudança foi um momento de libertação para ela. Apesar de sentir insegurança no início, sua reação ao ver o novo visual foi de renovação e autoconhecimento.

Bárbara ressaltou que essa transformação não é apenas estética, mas também se conecta profundamente com sua nova personagem. Ela acredita que a mudança física ajuda a expressar os sentimentos e características internas da personagem que irá interpretar.

### A Trama de “Três Graças”

A novela gira em torno de Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte. Gerluce vive em uma comunidade fictícia de São Paulo e enfrenta os desafios da vida, especialmente o ciclo de gravidez precoce que afeta três gerações de sua família. Ela é filha de Lígia Maria das Graças, representada por Dira Paes, e mãe de Joélly, interpretada por Alana Cabral.

Determinado a mudar esse ciclo, Gerluce busca proporcionar à filha as oportunidades que não teve. Para Aguinaldo Silva, a protagonista é um símbolo de esperança e resistência, lutando para melhorar a vida das pessoas à sua volta.

A narrativa se intensifica quando Gerluce, que é cuidadora da idosa Josefa (Arlete Salles), descobre um esquema de falsificação de medicamentos comandado por sua patroa, Arminda (Grazi Massafera), e o amante Santiago Ferette (Murilo Benício). A ação ilícita põe em risco a saúde dos moradores da comunidade e até a vida de sua mãe, criando uma tensão central na história.

O clímax da trama acontece quando Gerluce encontra uma quantia expressiva de dinheiro escondida dentro de uma estátua na mansão, levantando a questão: até onde ela estaria disposta a ir para proteger o que considera mais importante?

### O Estilo da Produção

“Três Graças” promete ter 197 capítulos, misturando mistério e crítica social com uma abordagem irônica da realidade brasileira. O diretor artístico Luiz Henrique Rios comentou que a novela terá um tom de tragicomédia, buscando um equilíbrio entre a intensidade emocional e a leveza, sem seguir um estilo totalmente naturalista.

Além de Aguinaldo Silva, um time de roteiristas, incluindo Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia, trabalha na novela, prometendo trazer uma combinação de tradição e inovação ao horário nobre da televisão.