General Motors e Hyundai se unem para desenvolver novos carros

A General Motors e a Hyundai estão dando um passo que, até pouco tempo atrás, parecia algo bem improvável. Anunciaram que vão unir forças para desenvolver cinco novos veículos até 2028. Desses, quatro são destinados principalmente à América Central e do Sul, e incluem um SUV, um carro de passeio, uma picape compacta e uma picape média. Para completar, ainda haverá uma van elétrica voltada para o mercado comercial da América do Norte.

Essa parceria entre as duas gigantes é um pouco inusitada, mas não é a primeira vez que marcas que, à primeira vista, são adversárias se juntam em projetos. Lembra da Autolatina? Ela surgiu nos anos 80, unindo Ford e Volkswagen em meio à crise, resultando em modelos como o Ford Versailles e o VW Apollo. Uma prova de que, às vezes, a colaboração pode trazer bons frutos!

Falando do cenário atual, Hyundai e GM estão adotando uma abordagem parecida. O foco agora é global e, claro, estão atentos ao avanço das montadoras chinesas nas Américas. A GM já confirmou que vai lançar alguns elétricos desenvolvidos na China em 2025, como o Spark EUV e o novo Captiva EV, que chegarão ao mercado com a marca Chevrolet. Será interessante ver como esses modelos se comportam nas estradas brasileiras!

Compactos nos EUA, médios no Brasil

Quando a GM e a Hyundai falam de “modelos compactos”, é legal contextualizar isso. Nos Estados Unidos, veículos como o Hyundai Tucson e o Chevrolet Equinox são considerados compactos, mas aqui no Brasil, quem já dirigiu sabe que eles são na verdade SUVs médios.

Portanto, a boa notícia para nós é que os compactos que conhecemos, como o HB20, Creta, Onix, Tracker e Montana, não fazem parte dessa parceria. Os novos veículos que vêm por aí serão inéditos, com bases comuns, mas com designs exclusivos para cada marca. Ou seja, teremos novidades no mercado!

Além disso, a GM vai liderar a criação da picape média, enquanto a Hyundai ficará responsável pelos outros veículos, incluindo a van elétrica que será produzida nos EUA, oferecendo uma escolha menor na linha comercial da BrightDrop. Juntas, as duas montadoras têm potencial para ultrapassar 800 mil unidades produzidas por ano.

A aliança não inclui apenas o desenvolvimento de produtos, mas também estratégias conjuntas para compras, transporte e logística. E ainda por cima, estão estudando o uso de aço de baixa emissão e colaborações futuras em motores híbridos e elétricos, o que é uma ótima notícia para quem se preocupa com o meio ambiente.

Essa parceria está só começando! Hyundai e GM já indicaram que esses cinco modelos são apenas a ponta do iceberg, e novas frentes de desenvolvimento estão no horizonte. Estamos na expectativa para ver quais surpresas o futuro reserva!