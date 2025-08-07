Brava obtém lucro de R$ 1,04 bi no segundo trimestre

A Brava Energia anunciou um lucro líquido de R$ 1,04 bilhão no segundo trimestre de 2025, revertendo a situação de prejuízo de R$ 582,1 milhões registrada no mesmo período do ano passado. Essa melhoria significativa no desempenho financeiro da empresa está diretamente ligada a uma maior produção “offshore”, ou seja, realizada no mar, e à valorização do real em relação ao dólar.

Durante os meses de abril a junho de 2025, a receita líquida da Brava alcançou R$ 3,1 bilhões, apresentando um aumento de 0,4% em comparação com o segundo trimestre de 2024. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 1,3 bilhão, o que representa um crescimento de 28% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques do trimestre foi a produção recorde de 85,9 mil barris de óleo equivalente por dia, uma marca 44,2% superior à produção do ano passado. Em julho, a Brava teve um novo aumento, alcançando 90,9 mil barris diários.

Outro ponto importante foi o desempenho do campo de Atlanta, que iniciou a conexão de dois novos poços no segundo trimestre e outros dois em julho. Em agosto, esse campo já atingia uma produção de 37 mil barris de óleo equivalente por dia, evidenciando o potencial de crescimento da empresa.

Esses resultados são um sinal positivo para a Brava Energia, que tem se esforçado para aumentar sua produção e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo.