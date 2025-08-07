Notícias

Brava obtém lucro de R$ 1,04 bi no segundo trimestre

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
Brava reverte prejuízo e tem lucro de R$ 1,04 bi no segundo trimestre | Empresas
Brava Energia — Foto: Reprodução/Brava Energia

A Brava Energia anunciou um lucro líquido de R$ 1,04 bilhão no segundo trimestre de 2025, revertendo a situação de prejuízo de R$ 582,1 milhões registrada no mesmo período do ano passado. Essa melhoria significativa no desempenho financeiro da empresa está diretamente ligada a uma maior produção “offshore”, ou seja, realizada no mar, e à valorização do real em relação ao dólar.

Durante os meses de abril a junho de 2025, a receita líquida da Brava alcançou R$ 3,1 bilhões, apresentando um aumento de 0,4% em comparação com o segundo trimestre de 2024. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 1,3 bilhão, o que representa um crescimento de 28% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Um dos destaques do trimestre foi a produção recorde de 85,9 mil barris de óleo equivalente por dia, uma marca 44,2% superior à produção do ano passado. Em julho, a Brava teve um novo aumento, alcançando 90,9 mil barris diários.

Outro ponto importante foi o desempenho do campo de Atlanta, que iniciou a conexão de dois novos poços no segundo trimestre e outros dois em julho. Em agosto, esse campo já atingia uma produção de 37 mil barris de óleo equivalente por dia, evidenciando o potencial de crescimento da empresa.

Esses resultados são um sinal positivo para a Brava Energia, que tem se esforçado para aumentar sua produção e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Quanto custa o ozempic brasileiro, que chega hoje às farmácias

Preço do ozempic brasileiro disponível hoje nas farmácias

18 minutos atrás
EUA criam nova exigência que pode custar até R$ 82 mil para entrar no país

EUA impõem nova taxa de até R$ 82 mil para entrada no país

24 minutos atrás
Eletrobras tem lucro ajustado de R$ 1,5 bi no 2° tri e anuncia R$ 4 bi em dividendos

Eletrobras registra lucro de R$ 1,5 bi e anuncia R$ 4 bi em dividendos

1 hora atrás
Chuveiros elétricos funcionando com vapor em banheiros elegantes

Chuveiros elétricos com controle de temperatura para o inverno de 2025

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo