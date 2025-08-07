EUA impõem nova taxa de até R$ 82 mil para entrada no país

A partir do dia 20 de agosto, novas regras começam a valer para quem deseja viajar para os Estados Unidos com os vistos B-1 e B-2, que são voltados para negócios e turismo, respectivamente. O governo americano decidiu aumentar os valores para a entrada no país, incluindo uma taxa que pode chegar até US$ 15 mil.

Essas mudanças fazem parte de um projeto que pode durar até um ano, e o foco é em como controlar a permanência de estrangeiros nos EUA. A ideia é reduzir o número de pessoas que ficam mais do que o permitido, o que também está ligado ao prazo de validade dos vistos. A atenção será maior para aqueles que estão em situação irregular ou que podem representar um alto risco de imigração.

Uma taxa específica será cobrada relacionada ao formulário I-352, que pertence ao ICE, o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA. Embora exista a possibilidade de reembolso dessa taxa, isso só será possível se todas as exigências forem cumpridas.

Além disso, é fundamental que os viajantes saiam do país dentro do prazo estipulado. Se não o fizerem, a quantia paga poderá ser retida. Essas novas exigências surgem em um contexto de pressão política em relação aos vistos, e uma medida semelhante foi aplicada por seis meses em 2020, mas foi interrompida por causa da pandemia.

Os Estados Unidos estão apertando o controle sobre os viajantes internacionais. No entanto, a lista de países que serão impactados por essas mudanças ainda não foi divulgada.

Caso você precise lidar com essa nova burocracia, o primeiro passo é preencher o formulário adequado. Depois, é preciso efetuar o pagamento e organizar todas as informações da sua viagem, como datas e itinerário. Se houver a necessidade de solicitar reembolso, é importante ter documentos que comprovem sua permanência legal e se atentar aos prazos estabelecidos.