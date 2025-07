Geely Galaxy A7 híbrido começa pré-venda na China em 11 de julho

A Geely, essa marca que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado automotivo, anunciou uma nova interessante: a pré-venda do sedã híbrido A7, que começa no dia 11 de julho. Apesar de não revelarem muitos detalhes, a expectativa está lá em cima entre os apaixonados por carros.

O A7 é o primeiro sedã da Geely a ser equipado com a nova plataforma GEA, que promete trazer uma experiência diferente ao volante. Ele combina um sistema híbrido chamado Leishen 2.0 e um interior com tecnologia Flyme Auto, ideal para quem curte um carro moderno e conectado.

Esse sedã foi mostrado ao público em junho, e o que chamou a atenção foi o seu consumo super econômico: só 2 litros a cada 100 km, mesmo quando a bateria está baixa. Com o tanque e a bateria cheios, a autonomia pode chegar a impressionantes 2.100 km. Para quem dirige por longas distâncias, essa é uma grande vantagem, especialmente em viagens rodoviárias.

As medidas do A7 também são atraentes, com 4.918 mm de comprimento, 1.905 mm de largura, 1.495 mm de altura e um entre-eixos generoso de 2.845 mm. Para um carro desse porte, isso promete um conforto bom tanto para o motorista quanto para os passageiros, não é mesmo?

No que diz respeito à motorização, ele vem equipado com um motor a gasolina de 1.5, que oferece 82 kW de potência. As baterias LFP usadas fazem parte de um esforço da Geely em trazer mais eficiência para seus modelos, fornecidas pelas conhecidas CALB e CATL. Vale lembrar que a linha Galaxy foi criada em fevereiro de 2023 e já em março deste ano ganhou status de marca própria, mostrando que a Geely não está pra brincadeira.

Falando em números, nos primeiros seis meses de 2025, a Geely Galaxy já vendeu mais de 548 mil unidades, um crescimento impressionante de 232% comparado ao ano anterior. E não é só isso, a montadora como um todo no semestre vendeu nada menos que 1.409.180 veículos, o que representa um aumento de quase 48% em relação ao ano passado. Isso mostra que o mercado está reagindo bem às inovações, com outros modelos da marca também se saindo muito bem.

Com tantas novidades a caminho, fica a curiosidade de ver como o A7 irá se comportar no mercado e nas ruas. É sempre interessante acompanhar como as montadoras estão se adaptando e apresentando novos produtos para nós, amantes de carros.