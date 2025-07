Carros mais vendidos até 7 de julho de 2025 – Fipe

A Fiat Strada começou julho bombando, liderando as vendas com nada menos que 2.548 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento respeitável de 7% em relação ao mês anterior. E, se você é fã de SUVs, vale destacar que o Hyundai Creta também se destacou, garantindo a primeira posição nesse segmento com 2.386 unidades vendidas. Um crescimento de impressionantes 40%! Isso mostra que o modelo está conquistando o coração dos motoristas.

Por outro lado, o Volkswagen Polo, que reinou no mês passado, perdeu um pouco de força. Agora, ele ocupa a terceira posição, vendendo 1.847 unidades, uma queda de 20% em relação ao anterior. O Hyundai HB20, por sua vez, não ficou atrás e chegou a emplacar mais de mil carros em um único dia, garantindo o quarto lugar com 1.743 unidades.

O Chevrolet Onix também atuou firme, ficando na quinta posição com 1.687 veículos vendidos. Logo atrás, aparece o Volkswagen T-Cross com 1.639 unidades e, em sétimo lugar, o Toyota Corolla Cross, que emplacou 1.442 unidades, impulsionado pela nova versão XR voltada para o público PcD.

Se você curte picapes, a Toyota Hilux continua na liderança, com 1.395 unidades vendidas. O Fiat Argo também começou bem o mês, figurando na nona posição com 1.385 emplacamentos. Para completar a lista dos dez mais, temos a Volkswagen Saveiro com 1.290 unidades.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————-|——–|

| 1 | Fiat Strada | 2.548 |

| 2 | Hyundai Creta | 2.386 |

| 3 | Volkswagen Polo | 1.847 |

| 4 | Hyundai HB20 | 1.743 |

| 5 | Chevrolet Onix | 1.687 |

| 6 | Volkswagen T-Cross | 1.639 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 1.442 |

| 8 | Toyota Hilux | 1.395 |

| 9 | Fiat Argo | 1.385 |

| 10 | Volkswagen Saveiro | 1.290 |

Esses dados, produzidos pela Fipe Carros com informações da Fenabrave, mostram como o mercado automotivo está aquecido. É sempre interessante notar as mudanças nas preferências dos consumidores e como isso se reflete nas vendas. Cada modelo tem suas características e apelos, e a competitividade só aumenta!