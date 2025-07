Geely EX5 recebe atualização na China após lançamento no Brasil

A Geely está se preparando para abrir a pré-venda do seu crossover elétrico renovado, o EX5, na China, no dia 24 de julho. E olha que ele vem com algumas novidades bem interessantes: além de duas novas cores, a grande sacada é uma bateria maior, que promete até 610 km de autonomia. Para nós, que estamos de olho no mercado brasileiro, a versão que vai chegar por aqui traz uma autonomia de até 413 km e duas opções de configuração.

O EX5, que começou sua trajetória como Geely Galaxy E5 na China em julho de 2024, já está disponível em mais de 25 países. E até julho de 2025, foram nada menos que 150 mil unidades vendidas, sendo 130 mil só no território chinês. É um fenômeno, não?

Novidades que impressionam

Na linha 2026, o visual do EX5 passou por algumas mudanças sutis, mantendo aquele estilo marcante com faróis afilados e maçanetas embutidas. As novas cores, Azul Amanhecer e Verde Floresta Noturna, são um charme! O tamanho segue com seus 4,61 metros, então não se preocupe, é um espacinho considerável para quem gosta de viajar.

Mas o destaque mesmo fica por conta da parte técnica. O modelo agora pode ser equipado com uma bateria do tipo LFP (recarga de lítio-ferro-fosfato) de 68,39 kWh, que alimenta um motor dianteiro com 215 cv e um torque de 32,6 kgfm. Em termos práticos, isso significa que a autonomia, de acordo com o ciclo chinês CLTC, chega a impressionantes 610 km. Antes, as opções eram de 49,52 kWh, que ofereciam 440 km, e 60,22 kWh, com 530 km.

Preço e concorrência

Os preços dessa nova versão ainda não foram divulgados, mas se formos considerar os valores da versão atual, ela varia entre 107.800 e 179.800 yuan, o que dá uma faixa de preço em torno de R$ 82 mil a R$ 136 mil. A Geely está apostando alto nessa atualização para ficar na briga em um dos mercados mais competitivos do mundo, o chinês. E é bom lembrar que rivais como o MG4 já estão oferecendo baterias de tecnologia avançada, o que pode ser uma tendência que também chegue ao EX5.

Expectativas para o Brasil

Não temos uma data definida para a chegada dessa versão atualizada em outros mercados, mas com essa bateria mais robusta, o EX5 pode se tornar uma opção interessante para lugares onde a autonomia é um critério decisivo. A disputa está acirrada, com várias montadoras, como a BYD com seu Sealion 06, se preparando para lançamentos na China neste mês.

Para quem é apaixonado por carros, essas notícias sobre o EX5 são um lembrete de como o cenário automotivo está em constante evolução. Mais opções elétricas e com bom desempenho estão a caminho, e isso é ótimo para todos nós que amamos dirigir. É ficar de olho e esperar ansioso por mais novidades!