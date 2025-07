PSDB Nacional se posiciona sobre indicação de Paula Mascarenhas

Indicação de Paula Mascarenhas como pré-candidata do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul gera polêmica

A recente indicação de Paula Mascarenhas como pré-candidata do PSDB ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 não agradou a todos dentro do partido. Alguns líderes nacionais estavam pensando em Marcelo Maranata, atual prefeito de Guaíba, para concorrer ao cargo. Segundo informações de insiders do partido, Maranata deve assumir um papel de liderança e, caso Paula Mascarenhas deseje seguir em frente com a candidatura, terá que participar de prévias internas.

Os integrantes do PSDB Nacional discutem a formação de uma chapa que inclua figuras respeitáveis e já consolidadas no cenário político. A filiação de Maranata deve contar com a presença de líderes influentes como Marconi Perillo, Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves. Contudo, o cenário atual é de incertezas, e algumas fontes revelaram que há forte resistência a qualquer tentativa de influência de Eduardo Leite, ex-governador do estado, mesmo ele não fazendo mais parte do partido.

A apresentação de Paula Mascarenhas como pré-candidata ocorreu no último sábado (19) e foi acompanhada de um forte apoio de lideranças tucanas. Paula, que também ocupa o cargo de presidente estadual e vice-presidente nacional do PSDB, tem aumentado sua presença em eventos do partido nos últimos meses. No dia seguinte à sua apresentação, ela utilizou suas redes sociais para confirmar a pré-candidatura, agradecendo o apoio que recebeu de seus colegas de partido.

A movimentação nos bastidores revela um clima de disputas internas e um desejo de fortalecer o PSDB no Rio Grande do Sul, especialmente com as eleições se aproximando. A pressão por uma união de forças poderá influenciar a decisão final sobre quem será o candidato oficial do partido.