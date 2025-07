Xiaomi YU7 usado tem preços superiores ao novo no mercado chinês

O Xiaomi YU7, o segundo carro elétrico da marca chinesa, está dando o que falar no mercado de usados na China. E o motivo é inusitado: alguns modelos quase zerados estão sendo vendidos por preços mais altos do que os sugeridos pela própria fabricante. Quem diria que um carro novo já estaria passando por essa valorização tão rápida, não é mesmo?

De acordo com a plataforma Dongchedi, já existem mais de 80 anúncios desse modelo por lá. Muitos deles têm preços que variam entre 350.000 e 390.000 yuan, o que corresponde a cerca de R$ 240 mil a R$ 267 mil. O curioso é que a maioria das unidades anunciadas pertence à versão Max, com bem pouco uso — em geral, menos de 100 km rodados. Quem já teve a sensação de comprar um carro e mal dirigiu, sabe como isso é comum!

Os preços oficiais do YU7 são bem menores: 253.500 yuan para a versão Standard (R$ 174 mil), 279.900 yuan para a Pro (R$ 192 mil) e 329.900 yuan para a Max (R$ 226 mil). Portanto, a valorização nos usados pode variar de 10.000 a 20.000 yuan — até R$ 13.700! Outras marcas, como o BYD Sealion 06 e o Novo Xpeng P7, também estão chamando atenção na China, mostrando que os elétricos estão em alta.

Essa revenda está acontecendo por dois motivos principais: muitos revendedores profissionais compram os carros novos para revender, ou usuários comuns que rapidamente colocam seus carros à venda em plataformas de usados, tentando tirar um lucro imediato. É o clássico movimento de quem sabe o que é bom!

É interessante notar que essa valorização vem ocorrendo mesmo agora, com as entregas do YU7 ainda em fase inicial. As primeiras unidades chegaram aos proprietários no dia 6 de julho. Para tentar controlar essa especulação, a Xiaomi limitou os pedidos: cada cliente pode fazer apenas um pedido nas primeiras 24 horas e ainda tem uma janela de sete dias para fazer alterações. Depois disso, o pedido é bloqueado e o sinal pago não é devolvido. Conversando com amigos sobre isso, muitos acham que é uma sacada inteligente para evitar vendas rápidas.

Os prazos de entrega, no entanto, continuam longos. O aplicativo da marca diz que a espera para um novo YU7 pode variar de 41 a 60 semanas, dependendo da versão. Isso só aumenta a procura por modelos seminovos, que logo viram uma opção bastante atraente.

Um panorama semelhante já foi visto com o SU7, o primeiro modelo da Xiaomi, que também teve preços nas revendas inflacionados nos primeiros meses. Tanto que, ao longo do tempo, os valores foram se estabilizando conforme a produção aumentou. Outros modelos no mercado, como o Haval Big Dog 2026 e o Tesla Model 3+, também adicionam diversidade a esse cenário animado.

Curiosamente, o SU7 se destacou em um levantamento da China Automobile Dealers Association, alcançando o maior valor de revenda em um ano, com 88,91% do preço original. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, até comemorou nas redes sociais. É sempre bom ver marcas se destacando desse jeito!

Por último, ainda existe a possibilidade de mudanças nas regras locais. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China está estudando uma regra que proíba a revenda de veículos elétricos em menos de seis meses após o emplacamento. Outros modelos, como o Huawei Stelato S9T, também estão fazendo barulho no mercado. A nova era dos elétricos parece que chegou para ficar, e quem é apaixonado por carros não pode deixar de acompanhar essa tendência!