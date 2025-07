Geely apresenta versões acessíveis do Galaxy A7 antes da estreia

A Geely Galaxy confirmou que o sedã híbrido A7 vai ser oficialmente lançado em agosto. Quem deu a notícia foi a diretora de relações públicas da marca, Shan Aifu. Em um post no dia 14 de julho, ela anunciou que o primeiro lote já está disponível nas concessionárias para test drive.

Enquanto o grande dia não chega, a Geely já abriu a pré-venda desde 11 de julho, oferecendo cinco versões do A7, com preços variando de RMB 103.800 a RMB 133.800. E para dar uma mãozinha na hora de escolher, agora eles adicionaram duas novas opções mais acessíveis, começando em RMB 97.800 (algo em torno de R$ 13.620, considerando a cotação). A versão equipada com uma bateria maior está por RMB 113.800.

A autonomia é um ponto forte do A7. Nos modelos mais novos, você pode esperar até 70 km ou 150 km apenas no modo elétrico, graças às baterias da CALB (8,5 kWh) e CALT (18,4 kWh). E como um bom híbrido, a autonomia total pode chegar a incríveis 2.100 km com o tanque e a bateria cheios. Para quem já pegou uma estrada longa, sabe como é bom ter essa tranquilidade a mais.

A Geely tomou algumas decisões para tornar essas versões de entrada mais acessíveis. Por isso, elas vêm com algumas simplificações: sem o sistema de reconhecimento facial e com bem menos câmeras e sensores quando comparadas aos modelos mais sofisticados. Um detalhe interessante é que a marca também anunciou recentemente a aquisição da Zeekr na China, mostrando que o jogo está mudando por lá.

Outra coisa que vale a pena mencionar é que as opções mais básicas não contam com o sistema de direção inteligente G-Pilot, que está presente nas versões mais completas. Esse G-Pilot ajuda a dar aquela força na direção, principalmente em situações de trânsito ou em rodovias. Para entender melhor, o modelo A7 pode contar com o H3 dessa tecnologia, ideal para o dia a dia.

O A7 é o primeiro sedã híbrido da Geely construído sobre a plataforma GEA (Global Intelligent New Energy Architecture). Com 4,91 metros de comprimento e 2,84 metros de entre-eixos, ele promete conforto e um porte médio que agrada a muitos motoristas.

A Geely está apostando firme nessa nova estratégia de preços para concorrência direta com rivais como BYD Qin L DM-i e Seal 06 DM-i, ambos conhecidos por suas tecnologias híbridas e autonomia impressionante. E não podemos esquecer da Geely EX5, que já estreou no Brasil com até 413 km de autonomia.

Por fim, um relatório recente do Deutsche Bank aponta que o preço oficial do A7 pode ser ainda mais convidativo, estimado em RMB 90.000, cerca de RMB 14.000 a menos do que os valores da pré-venda. A expectativa é que, com essa movimentação no mercado de híbridos plug-in na China, o A7 tenha um bom desempenho em vendas, com a equipe do analista Wang Bin projetando mais de 10 mil unidades vendidas por mês.