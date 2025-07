Desconto de R$ 29.559 no Hyundai Creta Ultimate para PcD

O Hyundai Creta Ultimate está com uma oferta imperdível para o público PcD durante a campanha de vendas diretas deste mês de julho. Essa versão é a top de linha, cheia de recursos e um acabamento caprichado. Para quem se enquadra nas regras, a isenção total de IPI é um baita alívio no bolso, além de um bônus extra oferecido pela montadora.

As concessionárias estão prontas para ajudar os clientes PcD em todo o processo de compra. Desde a organização da documentação até explicações sobre prazos, opções de versões e até condições especiais de financiamento. Com a equipe sempre ali ao seu lado, a compra se torna muito mais tranquila.

O modelo Ultimate 1.6 Turbo automático tem o preço de tabela a partir de R$ 198.120. Mas atenção: pessoas com deficiência que cumpram os requisitos legais podem levar esse SUV por apenas R$ 168.560,50! Ou seja, uma economia sólida de R$ 29.559,50 – quem não ama um desconto assim? Vale lembrar que os preços podem variar, dependendo da região.

Em termos de desempenho, o Hyundai Creta Ultimate não decepciona. Ele conta com um motor 1.6 turbo a gasolina, que entrega 193 cavalos de potência e um torque de 27 kgfm. A transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas promete uma resposta rápida, ótima para quem gosta de dirigir com um pouco mais de emoção. Na cidade, ele faz em média 11,9 km/l e até 13,5 km/l na estrada. Para quem costuma pegar a estrada nos finais de semana, isso é bastante relevante!

O porte do SUV é outro destaque: são 4,33 metros de comprimento, 1,79 m de largura e 1,63 m de altura, com um entre-eixos de 2,61 m. O porta-malas é espaçoso, comportando até 422 litros, perfeito para uma viagem com a família ou para aquele passeio de fim de semana.

O visual do Creta Ultimate é um show à parte. Ele vem equipado com faróis e lanternas em LED, uma faixa de LED na grade frontal e rodas de liga leve aro 18. O interior em tom cinza claro traz um toque elegante.

Além disso, o conforto é garantido com um banco do motorista que tem ajustes elétricos (exceto a altura, que ainda é manual). O retrovisor fotocrômico e o teto solar panorâmico trazem ainda mais sofisticação. Ah, e a tela digital de 10,25 polegadas no painel é um baita destaque!

Falando em tecnologia, o SUV é repleto de recursos interessantes. Câmeras laterais que exibem imagens diretamente no painel, sensores de estacionamento na frente, freio de estacionamento eletrônico com função autohold e bancos dianteiros ventilados são apenas algumas das comodidades. Sem falar na câmera 360°, modos de condução (Eco, Normal e Sport), controle de cruzeiro adaptativo e uma central multimídia com tela de 10,25″ e GPS integrado. Para quem costuma viajar, isso é um presente!

Os números de vendas também falam por si. De acordo com a Fenabrave, o Hyundai Creta ficou entre os SUVs mais vendidos do mês, com 4.532 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross liderou o ranking, seguido pelo Toyota Corolla Cross. Ter um Creta é parar a cidade, seja na estrada ou na cidade!

Por isso, se você está pensando em um SUV, fica a dica: o Hyundai Creta Ultimate é uma ótima opção para quem busca conforto, tecnologia e, claro, uma economia significativa para o bolso.