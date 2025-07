As motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

Até dia 17 de julho, a Honda CG 160 era a estrela das vendas de motos no Brasil, com impressionantes 24.163 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 18% em relação a junho, segundo a Fenabrave. No acumulado do ano, essa belezura já passou da marca de 250 mil unidades vendidas! Não é à toa que ela é tão querida entre os motociclistas.

Logo atrás, na segunda posição, temos a Honda Biz, que também não ficou para trás, somando 14.305 unidades vendidas e um crescimento de 9%. A liberdade que essa moto proporciona na cidade é irresistível, não é mesmo? Agora, a Honda NXR 160 Bros garantiu o terceiro lugar, com 12.217 emplacamentos. E quem não adoraria dar uma volta nessa máquina? A Honda Pop 110i chegou pertinho, na quarta posição, com 12.068 motos vendidas.

A briga pelo quinto lugar ficou por conta da Sport 110i da Mottu, que vendeu 5.280 unidades. E, claro, não podemos deixar de mencionar a Yamaha YBR 150, que encerra o top 6, com 4.034 motos emplacadas.

Com o visual que encanta e a confiabilidade que todos amam, a Honda CB 300F ficou na sétima posição, com 3.482 unidades vendidas. Já a Honda PCX 160 ocupou o oitavo lugar, somando 2.881 emplacamentos. No ranking, também encontramos a Honda Sahara 300, que vendeu 2.406 unidades, e a Honda XRE 190, que fechou o top 10 com 2.384 emplacamentos.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 26.164 2º Honda Biz 14.305 3º Honda NXR 160 Bros 12.217 4º Honda Pop 110i 12.068 5º Sport 110i 5.280 6º Yamaha YBR 150 4.034 7º Honda CB 300F 3.482 8º Honda PCX 160 2.881 9º Honda Sahara 300 2.406 10º Honda XRE 190 2.384 11º Yamaha Fazer 250 2.257 12º Shineray XY 125 2.230 13º Yamaha XTZ 250 2.170 14º Yamaha Fazer 150 2.055 15º Shineray SHI 175 1.721 16º Yamaha Crosser 150 1.663 17º Honda Elite 125 1.444 18º Yamaha NMax 1.174 19º Shineray XY 150 1.022 20º Shineray XY 50 1.016

Essa lista foi produzida pelo Fipe Carros e mostra bem como a paixão pelas duas rodas continua firme no Brasil. É fácil entender por que essas motos são tão populares; cada uma delas oferece algo especial, seja para quem busca economia, conforto ou adrenalina na pista.