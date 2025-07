Geely apresenta SUV híbrido Galaxy M9 para a China em 2025

A Geely anunciou que, a partir de 2025, vai começar a vender na China seu novo SUV, o Galaxy M9. Este modelo é um híbrido plug-in de grande porte e promete ser a estrela da linha Galaxy, que é focada em veículos eletrificados. O preço deve girar em torno de 250 mil yuans, o que equivaleria a cerca de 34,8 mil dólares.

Esse lançamento marca um passo importante para a Geely, uma marca que, só no primeiro semestre deste ano, vendeu 397 mil carros. O M9 vai complementar uma gama já robusta de dez modelos disponíveis. O mercado chinês está se aquecendo com alternativas, como o Aito M7, que também está chegando ao público por lá.

Em maio, durante um evento em Milão, o Galaxy M9 foi apresentado ao mundo. O design é moderno, com a marca chamando esse estilo de “Ripple Aesthetics”. A frente conta com uma faixa de LED que conecta os faróis, e as rodas têm um design bem refinado. Além disso, o teto reto e a lanterna única na traseira dão um toque futurista ao visual.

E o tamanho? O M9 se destaca com impressionantes 5,20 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,03 metros, muito parecido com o das SUVs de luxo, como o Mercedes-Benz GLS. Segundo a Geely, o espaço interno é um dos melhores da categoria. Ele acomoda até seis pessoas em um esquema 2+2+2, com portas largas que facilitam o acesso — ótimo para quem viaja com a família ou os amigos.

Por dentro, a primeira coisa que chama a atenção é uma tela de 30 polegadas que ocupa o painel, quase não deixando espaço para um quadro de instrumentos convencional. Tem até um sistema de projeção de informações no para-brisa! Outras comodidades incluem carregador por indução, um console móvel e o seletor de marchas posicionado atrás do volante, o que proporciona um toque de modernidade. Você já deve ter percebido que muitos modelos, como o BYD Yangwang U8L, têm apostado em tech semelhante.

No interior, os bancos do meio são do tipo capitão, super confortáveis para os passageiros. Também tem uma tela de 30 polegadas no teto — perfeita para entreter a galera durante viagens longas. Os bancos da última fila reclinam eletricamente, incluem um pequeno refrigerador de 9 litros e um sistema de som de alta qualidade. E, claro, a suspensão pneumática de dupla câmara promete um passeio suave.

Quanto à mecânica, o M9 vem com o sistema EM Hybrid 2.0, que combina um motor 1.5 turbo com 161 cv e dois motores elétricos. A Geely ainda não divulgou a potência total, mas espera-se que fique em torno de 523 cv. Isso deve garantir que o SUV acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos! E, graças à combinação de gasolina e eletricidade, ele pode rodar até 1.500 km. A disputa nesse segmento está quente, com modelos como o Volkswagen Tayron buscando seu espaço.

Durante uma recentíssima conferência na China, a Geely deixou claro que o Galaxy M9 vai ser mais acessível que o Lynk & Co 900, que custa a partir de 309.900 yuans. O preço deve ficar em torno de 210 mil yuans, algo em torno de 29,2 mil dólares. Isso faz do M9 uma opção bastante competitiva no segmento de SUVs.