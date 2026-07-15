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CazéTV alcança 24,2 milhões de visualizações em França x Espanha

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CazéTV bate 24,2 milhões com França x Espanha no YouTube
CazéTV bate 24,2 milhões com França x Espanha no YouTube

A semifinal entre França e Espanha, realizada na terça-feira (14), marcou um importante feito para a CazéTV, um canal esportivo no YouTube. A transmissão exclusiva do jogo atingiu 24,2 milhões de aparelhos conectados, estabelecendo um novo recorde de audiência para a plataforma. Este número supera a marca anterior, que já era significativa: 21,2 milhões de conexões durante o jogo entre Noruega e Inglaterra, realizado no sábado (11).

Com esse resultado, a CazéTV se tornou responsável pelas 25 maiores transmissões ao vivo da história do YouTube, um feito notável que reflete o crescimento do canal durante a Copa do Mundo. Desde o início do torneio, a CazéTV se destacou por exibir todos os 104 jogos da competição, aumentando seu número de inscritos para mais de 40 milhões, o que a coloca entre os canais mais seguidos do Brasil.

No jogo que resultou nesse recorde, a seleção espanhola, comandada por Luis de la Fuente, venceu a França por 2 a 0. Os gols foram anotados por Mikel Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro. A Espanha mostrou um bom desempenho, além de aproveitar as oportunidades no ataque, conseguiu neutralizar as ações ofensivas do time francês. Assim, a seleção de Kylian Mbappé registrou a partida sem uma única finalização certa em direção ao gol. Esta vitória permite que a Espanha volte a uma final de Mundial após 16 anos.

A próxima semifinal será entre Inglaterra e Argentina, marcada para quarta-feira (15). Essa partida também será transmitida por diversas plataformas, incluindo a CazéTV, Globo, GE TV, SporTV, SBT e N Sports.

Além disso, o jogo pelo terceiro lugar, agendado para sábado (18), estará disponível nas mesmas emissoras que detêm os direitos da competição. Originalmente, a partida seria uma exclusividade da CazéTV, mas a eliminação do Brasil na fase anterior alterou a configuração da transmissão. A final, programada para domingo (19), também será exibida por todos os canais que possuem os direitos da Copa.

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