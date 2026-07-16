Sated-RJ questiona a escalação de Juliano Floss em Paraíso Perdido

O sindicato dos artistas do Rio de Janeiro, o Sated-RJ, levantou questionamentos sobre a contratação de Juliano Floss para a novela “Paraíso Perdido”, que será exibida no Globoplay. O presidente da entidade, Hugo Gross, afirmou em uma entrevista que o influenciador não possui registro profissional para atuar como ator.

Floss foi aprovado em um teste e irá interpretar Heitor, um dos personagens principais da trama, que é filho de Werneck, interpretado por Alexandre Nero. A escolha de Floss para o papel se deu após o teste, mas, segundo Gross, o sindicato não recebeu nenhum pedido formal relacionado ao trabalho do influenciador até a data da entrevista. O presidente do Sated-RJ declarou que a entidade está aguardando esse pedido e que, caso ele não seja enviado dentro do prazo adequado, podem considerar negar a autorização para que Floss atue na novela.

“Paraíso Perdido” terá um total de 40 capítulos, sendo lançada primeiramente na plataforma de streaming Globoplay, e posteriormente, também será exibida na televisão aberta, em um horário programado para às 22h30.

A narrativa da novela girará em torno dos conflitos entre Heitor e seu pai, Werneck, que se interessarão pela mesma mulher. Alanis Guillen foi escalada para interpretar Cecília, uma personagem que aparenta ser recatada, mas possui uma faceta de ninfomaníaca. Inicialmente, o papel havia sido oferecido à atriz Marina Ruy Barbosa, que não pôde aceitar devido a um conflito de agenda.

Outra figura importante na trama será Eduardo Sterblitch, que interpretará Peixoto, que é o genro de Werneck. As gravações da novela estão previstas para começar em setembro e têm a direção artística de Joana Jabace.

A participação de Juliano Floss na novela representa uma nova fase na carreira dele, que até então era mais conhecida por suas performances em dança e pelas aparições nas redes sociais. Ele ganhou notoriedade em todo o país ao participar do quadro “Dança dos Famosos” e, mais recentemente, do Big Brother Brasil 26.

Hugo Gross, presidente do Sated-RJ, também ressaltou que os elogios recebidos por Floss em programas como o Domingão do Luciano Huck não garantem a formação necessária para a atuação na dramaturgia. Ele defendeu que as emissoras deveriam promover seleções abertas e oferecer suporte individualizado aos profissionais da área. Gross criticou, ainda, a tendência das redes sociais e os reality shows em escolher personalidades em vez de atores profissionais que aguardam por oportunidades de trabalho.