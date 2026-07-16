Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Entretenimento

Sated-RJ questiona a escalação de Juliano Floss em Paraíso Perdido

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Sated-RJ critica escalação de Juliano Floss em Paraíso Perdido
Sated-RJ critica escalação de Juliano Floss em Paraíso Perdido

O sindicato dos artistas do Rio de Janeiro, o Sated-RJ, levantou questionamentos sobre a contratação de Juliano Floss para a novela “Paraíso Perdido”, que será exibida no Globoplay. O presidente da entidade, Hugo Gross, afirmou em uma entrevista que o influenciador não possui registro profissional para atuar como ator.

Floss foi aprovado em um teste e irá interpretar Heitor, um dos personagens principais da trama, que é filho de Werneck, interpretado por Alexandre Nero. A escolha de Floss para o papel se deu após o teste, mas, segundo Gross, o sindicato não recebeu nenhum pedido formal relacionado ao trabalho do influenciador até a data da entrevista. O presidente do Sated-RJ declarou que a entidade está aguardando esse pedido e que, caso ele não seja enviado dentro do prazo adequado, podem considerar negar a autorização para que Floss atue na novela.

“Paraíso Perdido” terá um total de 40 capítulos, sendo lançada primeiramente na plataforma de streaming Globoplay, e posteriormente, também será exibida na televisão aberta, em um horário programado para às 22h30.

A narrativa da novela girará em torno dos conflitos entre Heitor e seu pai, Werneck, que se interessarão pela mesma mulher. Alanis Guillen foi escalada para interpretar Cecília, uma personagem que aparenta ser recatada, mas possui uma faceta de ninfomaníaca. Inicialmente, o papel havia sido oferecido à atriz Marina Ruy Barbosa, que não pôde aceitar devido a um conflito de agenda.

Outra figura importante na trama será Eduardo Sterblitch, que interpretará Peixoto, que é o genro de Werneck. As gravações da novela estão previstas para começar em setembro e têm a direção artística de Joana Jabace.

A participação de Juliano Floss na novela representa uma nova fase na carreira dele, que até então era mais conhecida por suas performances em dança e pelas aparições nas redes sociais. Ele ganhou notoriedade em todo o país ao participar do quadro “Dança dos Famosos” e, mais recentemente, do Big Brother Brasil 26.

Hugo Gross, presidente do Sated-RJ, também ressaltou que os elogios recebidos por Floss em programas como o Domingão do Luciano Huck não garantem a formação necessária para a atuação na dramaturgia. Ele defendeu que as emissoras deveriam promover seleções abertas e oferecer suporte individualizado aos profissionais da área. Gross criticou, ainda, a tendência das redes sociais e os reality shows em escolher personalidades em vez de atores profissionais que aguardam por oportunidades de trabalho.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Globo cria faixa de novelas às 22h30 com trama de Ricardo Linhares

Globo lança faixa de novelas às 22h30 com obra de Ricardo Linhares

7 horas atrás
Altas Horas reúne amigos de longa data em edição deste sábado (18)

Altas horas traz reencontro de amigos neste sábado (18)

8 horas atrás
Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83 anos

Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83

13 horas atrás
Sabrina Sato comandará reality que encontra lares para cães no GNT

Sabrina Sato apresenta reality de adoção de cães no GNT

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo