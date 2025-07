BYD lança SUV elétrico Sealion 7 no Nepal

A BYD acaba de lançar seu mais novo SUV elétrico, o Sealion 7, no Nepal, em um evento que aconteceu no dia 24 de julho. Esse modelo, conhecido como Sealion 07 em outras partes do mundo, é mais uma jogada da marca chinesa para conquistar novos mercados e diversificar sua linha de produtos.

Se você está pensando em preços, o Sealion 7 vai custar cerca de 7,499 milhões de rupias nepalesas, o que dá em torno de US$ 53.620. Ele é o sexto carro da BYD a desembarcar por lá e o quarto totalmente elétrico. Vale lembrar que a logística de vendas é feita pela Cimex Inc., então podem esperar um atendimento com foco no cliente por lá.

Hoje, a BYD já oferece outros modelos no Nepal, como o Atto 3 (que na China é conhecido como Yuan Plus), o Dolphin, o Seal e o MPV M6. A marca começou a se estabelecer na região em 2018, quando forneceu o elétrico e6 para a frota presidencial, e desde 2022 já está no mercado de carros de passeio com o Atto 3.

O Sealion 7 foi projetado sob a nova plataforma e-Platform 3.0 Evo, que foi apresentada este ano na China. Ele aparece em duas versões: uma completamente elétrica e outra híbrida plug-in. Na China, o preço do modelo totalmente elétrico parte de 189.800 yuans, que equivale a cerca de US$ 26.390. Para você que é fã de tecnologia, o carro promete não só uma boa dirigibilidade em cidade, mas uma autonomia que faz muita gente suspirar.

E falando em audiências globais, a BYD não para! Em junho, foram impressionantes 382.585 veículos eletrificados vendidos pelo mundo — um crescimento de 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Desses, 90 mil foram do lado de fora da China, marcando o sétimo mês consecutivo de recordes de vendas. É algo como ganhar uma corrida em um engarrafamento!

Com essa nova adição ao seu portfólio, a BYD reforça sua presença em mercados emergentes e se posiciona ainda mais no segmento de SUVs elétricos, que está bombando em diversas regiões. E para quem gosta de números, a marca conquistou a 91ª posição na lista Fortune Global 500 de 2025.

A cada novo veículo que a BYD coloca na estrada, a expectativa só aumenta. Imagine rodar por aí em um SUV elétrico, sem poluir e ainda contribuindo para a expansão de uma marca que está mudando a cara do mercado automotivo!