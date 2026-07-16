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Globo lança faixa de novelas às 22h30 com obra de Ricardo Linhares

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Globo cria faixa de novelas às 22h30 com trama de Ricardo Linhares
Globo cria faixa de novelas às 22h30 com trama de Ricardo Linhares

A Globo anunciou uma novidade em sua programação: uma nova faixa de novelas será exibida às 22h30. Para marcar o início desse novo horário, a emissora aprovou uma sinopse do autor Ricardo Linhares, que desenvolverá uma trama exclusiva para a televisão aberta.

A estreia está prevista para abril de 2027, logo após o final do Big Brother Brasil 27. Com essa mudança, a Globo busca atrair os telespectadores do reality show para assistirem à nova novela, ampliando o público para sua dramaturgia noturna.

A decisão de criar essa nova faixa de novelas foi motivada pelos bons índices de audiência de “Guerreiros do Sol”, que foi exibida após a novela das 21h. A emissora percebeu uma oportunidade de apresentar histórias com ritmos mais rápidos e enredos dinâmicos, diferenciando-se das tradicionais tramas das 21h.

Ricardo Linhares, que volta a atuar como autor principal, não publicava um trabalho solo desde “Babilônia”, exibida em 2015. Desde então, ele participou da supervisão de várias novelas, incluindo “A Lei do Amor” e “Amor de Mãe”.

Até o momento, detalhes sobre o enredo, o elenco e a direção da nova novela não foram revelados.

Além dessa produção, a emissora também trabalha em outra novela para a faixa das 22h30, intitulada “Paraíso Perdido”. Escrito por George Moura e Sergio Goldenberg, o projeto está em desenvolvimento desde 2021 e as gravações devem começar em setembro, sob a direção artística de Joana Jabace. Ambientada no Rio de Janeiro atual, a história se inspira em quatro peças do dramaturgo Nelson Rodrigues, que incluem títulos como “Bonitinha, mas Ordinária” e “Toda Nudez Será Castigada”.

Os atores Alanis Guillen, Eduardo Sterblitch e Alexandre Nero estão confirmados como protagonistas da trama. Inicialmente, “Paraíso Perdido” será disponibilizada na plataforma Globoplay e, após a exibição online, será apresentada na TV aberta.

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