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Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83

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Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83 anos
Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morre aos 83 anos

Renato Machado, um renomado jornalista brasileiro, faleceu na manhã desta quinta-feira, 16 de novembro, no Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos e estava internado na Clínica São Vicente, localizada no bairro da Gávea. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Com uma carreira que se estendeu por mais de quatro décadas na TV Globo, Renato teve um papel importante em várias coberturas jornalísticas e programas de destaque. Entre 1996 e 2010, ele foi um dos apresentadores e editores do “Bom Dia Brasil”, onde contribuiu para modernizar o formato do telejornal, promovendo maior interação entre os apresentadores e os comentaristas, além de introduzir reportagens ao vivo.

A trajetória de Renato começou em 1969, no “Jornal do Brasil”. Em 1982, ele se juntou à TV Globo e rapidamente se tornou um nome relevante, sendo parte da equipe que cobriu a Guerra das Malvinas. No ano seguinte, ele foi designado como correspondente em Londres, de onde reportou eventos de grande importância, como os atentados em Paris em 1986 e o acidente de Chernobyl em 1986. Após retornar ao Brasil em 1988, atuou como repórter especial.

Seu tempo em Londres também despertou seu interesse por vinhos. Em 2014, Renato produziu uma série sobre a Provença para o “Jornal Hoje”, apresentando aspectos da cultura local, gastronomia e, evidentemente, dos vinhos. Nos anos seguintes, continuou a compartilhar seu conhecimento sobre o tema em suas redes sociais.

Além do “Bom Dia Brasil”, ele apresentou outros telejornais, como o “Jornal da Globo” e o “RJTV”, e teve breves períodos na bancada do “Jornal Nacional”. Em 2011, ele voltou a Londres como correspondente de rede, onde cobriu importantes eventos, como o ataque ao jornal “Charlie Hebdo” e os 95 anos de Nelson Mandela.

A contribuição de Renato Machado ao telejornalismo brasileiro é marcante, e sua habilidade de transmitir informações de forma clara e envolvente deixou um legado no meio.

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