Altas horas traz reencontro de amigos neste sábado (18)

Neste sábado, dia 18, o programa Altas Horas traz um especial sobre amizades, com a participação de convidados que compartilham histórias íntimas e profissionais. O apresentador Serginho Groisman lidera o encontro, promovendo conversas que exploram laços construídos ao longo dos anos.

Entre os convidados, destacam-se as atrizes Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, que se conheceram nos bastidores da TV Globo e desenvolveram uma amizade que se estendeu até suas famílias, incluindo suas filhas. Juntas, elas registraram momentos descontraídos durante uma viagem, inspirando o filme Minha Melhor Amiga, que está previsto para estrear em setembro.

No mundo do esporte, as ginastas Daiane dos Santos e Daniele Hypolito compartilharão como a amizade delas começou em uma competição. Ambas representam o Brasil em Jogos Olímpicos e, ao longo dos anos, mantiveram a parceria participando também de transmissões esportivas.

William Bonner e Sandra Annenberg, dois renomados jornalistas, recordarão suas trajetórias, começando pela época em que atuavam na rádio. Os dois também trabalharam juntos no Jornal da Globo, onde aprenderam e cresceram profissionalmente.

No campo da música, os cantores Marcos & Belutti dirão como se conheceram em 2005 durante uma gravação, quando Marcos estava no estúdio e Belutti atuava como backing vocal. A dupla começou a tocar junto em 2007 e, no programa, apresentarão algumas de suas canções, como Eu Era e Sonho de Todo Casal, recebendo ainda os artistas Danilo & Davi.

Fernando Salem, que acompanha Paulo Miklos, também participará e trará recordações de uma amizade que remonta aos anos 1970, onde a música foi o elo entre eles. Miklos, por sua vez, cantará clássicos como Evidências, O Sal da Terra e Coisas da Vida, mostrando a diversidade de sua carreira.

O Altas Horas é exibido após o programa Quem Ama Cuida e promete uma noite repleta de emoções e boas histórias. Com direção de Serginho Groisman e Adriano Ricco, o programa capta a essência do que significa cultivar relações ao longo da vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.