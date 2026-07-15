Juliano Floss e Alexandre Nero se enfrentam em Paraíso Perdido

O influenciador Juliano Floss fará sua estreia em novelas na produção “Paraíso Perdido”, que será exibida no Globoplay. A série terá 40 capítulos e o influenciador interpretará o personagem Heitor, que vive um conflito amoroso intenso com seu pai, Werneck, interpretado por Alexandre Nero. A informação foi confirmada recentemente.

Na trama, Heitor e Werneck competem pela atenção da mesma mulher, colocando pai e filho em lados opostos. Quando a novela for transmitida na televisão aberta, ela ocupará a faixa das 22h30.

Juliano Floss é conhecido por sua carreira como influenciador e dançarino, tendo se destacado nacionalmente após participar da competição “Dança dos Famosos” e do “Big Brother Brasil 26”. Sua escalação para “Paraíso Perdido” representa uma nova fase em sua carreira, ampliando seus horizontes na atuação.

Além de Floss e Nero, o elenco conta com outros nomes como Eduardo Sterblitch e Alanis Guillen. Sterblitch interpretará Peixoto, um dos protagonistas, que será o sogro de Werneck. Já Alanis Guillen dará vida à personagem Cecília, descrita como uma jovem de aparência recatada, mas que tem um comportamento libertino.

Inicialmente, Cecília havia sido oferecida à atriz Marina Ruy Barbosa, mas ela não pôde participar devido a conflitos em sua agenda.

A série terá como escritores George Moura e Sergio Goldenberg e se passa nos dias atuais no Rio de Janeiro. “Paraíso Perdido” é inspirada em quatro peças do renomado autor Nelson Rodrigues, que são: “Bonitinha, mas Ordinária”, “A Mulher sem Pecado”, “Toda Nudez Será Castigada” e “Os Sete Gatinhos”.

Com a direção de Joana Jabace, as gravações da novela estão previstas para começar em setembro.