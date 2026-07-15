Sabrina Sato apresenta reality de adoção de cães no GNT

Dog House Brasil: Novo Reality Show com Sabrina Sato

Sabrina Sato será a apresentadora de “Dog House Brasil”, um reality show que terá como foco a busca por novas famílias para cães resgatados. O programa está com estreia prevista para este ano e será exibido nos canais GNT e na plataforma Globoplay.

Durante os episódios, o público poderá conhecer melhor a vida da apresentadora e seus cinco cães: Bupi, Maui, Coco, Lucky e Belinha. A convivência de Sabrina com seus pets trará um toque pessoal à atração.

Antes dos encontros entre os cães e as famílias que se inscreveram para adotar, uma equipe de especialistas se dedicará a aproximar as histórias dos animais e dos potenciais adotantes. Essa preparação visa criar uma conexão mais forte entre os cães e os novos donos, tornando o encontro mais significativo.

Sabrina comentou sobre sua empolgação em participar do projeto, dizendo que se sentiu imediatamente identificada com a proposta. Ela acredita que a interação entre animais e famílias pode resultar em mudanças positivas na vida de todos os envolvidos. O programa pretende mostrar histórias que destacam amor, responsabilidade e a possibilidade de novos começos.

“Dog House” já teve versões em diversos países, incluindo Reino Unido, Austrália, Espanha e Alemanha. As gravações da adaptação brasileira estão programadas para começar em agosto e serão conduzidas pela produtora Boxfish.

A direção do programa ficará a cargo de Renato Simões, com coordenação de conteúdo de Mayara Terra e roteiro de Diego Tavares. Embora a data específica de estreia ainda não tenha sido divulgada, a expectativa é alta entre os amantes de animais e telespectadores em geral.