Audiências de 14/07: SBT e Band têm resultados similares

Na noite de 14 de julho, a audiência das emissoras de TV mostrou resultados distintos. A novela “Quem Ama Cuida” da Globo se destacou, alcançando 24,3 pontos de audiência, tornando-se a atração mais vista da emissora. O sucesso da novela representa um aumento de 1,6 pontos em relação ao telajornal “Jornal Nacional,” que marcou 22,7 pontos. Este resultado indica uma recuperação na audiência durante o horário nobre, especialmente após algumas semanas de instabilidade.

Antes do “Jornal Nacional,” a novela “Coração Acelerado” também obteve um bom desempenho, registrando 21,4 pontos. A trama, que está perto de sua conclusão, parece ter conquistado mais espectadores à medida que se aproxima do encerramento.

Logo após “Quem Ama Cuida,” a comédia “Pablo & Luisão” também apresentou números positivos, atingindo 17,0 pontos, reforçando a popularidade do programa e mantendo a linha de shows da Globo em uma posição sólida.

No SBT, a situação foi diferente. O jornal “SBT Brasil” enfrentou dificuldades, ficando atrás do “Jornal da Band” na disputa pela terceira posição entre os telejornais. Essa mudança interrompeu a vantagem que o SBT havia conseguido em várias ocasiões.

A novela “A História de Joana, a Virgem” sofreu com baixos índices, empatando tecnicamente com “Guerra das Rosas,” da Band. Esse resultado ressalta a dificuldade do SBT em retomar a audiência e construir um bloco de dramas mais competitivo.

Os números de audiência foram obtidos através da medição na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência representa aproximadamente 78 mil domicílios sintonizados. A análise destaca a posição confortável da Globo no horário nobre, enquanto a competição entre SBT e Band continua acirrada, com ambas as emissoras com desempenhos modestos em suas principais produções.