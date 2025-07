Record se pronuncia sobre interrupção de transmissão ao vivo

Nesta terça-feira, 29 de outubro, os telespectadores da Record News tiveram uma experiência inusitada durante o programa News 19 horas. Enquanto o apresentador Rafael Algarte falava sobre um ataque a tiros em um prédio em Nova York, a transmissão do canal foi interrompida por uma invasão em seu sinal. Por volta das 19h30, os telespectadores foram surpreendidos com imagens em preto e branco e baixa resolução, acompanhadas de símbolos estranhos e rostos distorcidos.

Além das imagens impactantes, mensagens enigmáticas em inglês surgiram na tela. Algumas delas incluíam frases como “333-333-333”, “você verá coisas tão belas”, “você está doente”, “nós só queremos te consertar” e “o que esconde na sua mente”. Esse tipo de apresentação gerou comparações com o estilo conhecido como "analog horror", um gênero de terror que utiliza a estética de fitas VHS e busca criar desconforto e suspense.

A emissora esclareceu que a invasão no sinal ocorreu apenas na transmissão pelo YouTube, sem afetar as exibições na TV aberta ou por PayTV. Em nota, a Record News informou que sua equipe de tecnologia da informação está investigando a origem do problema e que também estão em contato com o YouTube para entender o que aconteceu.

O incidente surpreendeu os espectadores, que se questionaram sobre a origem das imagens e mensagens misteriosas. A situação gerou especulações nas redes sociais e chamou a atenção para a segurança das transmissões ao vivo.