Geely apresenta Livan Smurf, microcarro elétrico a R$ 27 mil

A Geely, através de sua subsidiária Livan Auto, apresentou as primeiras imagens do Livan Smurf, um microcarro elétrico que parece ter tudo para se destacar nas cidades. Esse modelo chega para competir com concorrentes já conhecidos na China, como o Wuling Hongguang Mini EV, o Chery QQ Icecream e o Bestune Pony. Preparados para uma volta no mundo dos microcarros?

Com suas dimensões compactas e um visual simpático, o Smurf faz um convite ao sorriso. Na frente, ele traz faróis que mais lembram grandes olhos, apelidados de “Forest Spirit Eye”. O para-choque prateado dá aquele toque de “sorriso”, tornando-o bem carismático. Já pela lateral, as linhas retas são elegantes, e tem ainda a opção de pintura em dois tons, finalizada com rodas de liga leve aro 14. Um charme!

Dentro do Smurf, a proposta é simples, mas muito funcional. O painel tem uma tela flutuante, um volante de dois raios e um seletor giratório de marchas, bem prático para o dia a dia. E para quem gosta de personalização, tem opções de cores como Rosa Sakura, Cinza Castelo ou Verde Floresta.

Falando em medidas, o Smurf tem apenas 3,1 m de comprimento, 1,55 m de largura e 1,61 m de altura, com um entre-eixos de pouco mais de 2 m. Ele pesa 815 kg e utiliza pneus 155/65R14. E para garantir a segurança, vem equipado com freios ABS de série, sempre uma boa ideia para encarar aquele trânsito mais intenso.

Na parte de motorização, o carrinho conta com um propulsor elétrico de 40 cv, que permite uma velocidade máxima de até 100 km/h. A bateria tem cerca de 17 kWh, garantindo uma autonomia próxima de 200 km no ciclo chinês CLTC. Isso quer dizer que ele é ideal para passeios e deslocamentos na cidade, sem precisar se preocupar muito com recargas.

E o preço? Segundo informações da imprensa chinesa, o Livan Smurf deve custar menos de 36 mil yuans, equivalente a cerca de 5 mil dólares, ou R$ 27 mil por aqui. Isso o coloca como uma das opções mais em conta no mundo dos microcarros elétricos urbanos. Quem não gostaria de ter um carrinho desses na garagem, não é mesmo?