Clássico do cinema retorna ao streaming após 31 anos

Como um verdadeiro clássico, Um Sonho de Liberdade (The Shawshank Redemption) está novamente nos holofotes e pode ser visto na HBO Max e no Prime Video. Esse filme, lançado em 1994, traz à cena um olhar sobre o sistema prisional e é estrelado por grandes atores como Morgan Freeman e Tim Robbins. De acordo com o Peacock, ele é um dos filmes mais assistidos, alcançando a 5ª posição.

As avaliações também falam por si. No Rotten Tomatoes, a produção conta com cerca de 89% de aprovação da crítica e impressionantes 98% do público geral, um indicativo claro de sua apreciação.

A trama

Baseado em um conto de Stephen King e dirigido por Frank Darabont, o filme, mesmo sendo um sucesso hoje, não fez muito barulho na época de seu lançamento. Com um orçamento de cerca de US$ 25 milhões, ele arrecadou aproximadamente US$ 29 milhões nas bilheteiras.

A história se passa em 1946 e acompanha Andy Dufresne, um banqueiro cuja vida toma um rumo dramático quando é condenado por um crime que não cometeu. Ele é responsabilizado pela morte de sua esposa e do amante dela, sendo então enviado para a Penitenciária Estadual de Shawshank, em Maine.

Na prisão, Andy se depara com o Warden Norton (Bob Gunton), um personagem corrupto e sem compaixão, que utiliza a Bíblia como uma ferramenta de controle. Para completar o quadro sombrio, temos o Capitão Byron Hadley (Clancy Brown), que também não mede forças para humilhar os detentos.

Durante sua jornada, Andy acaba formando uma amizade com Ellis Boyd Redding, interpretado por Morgan Freeman. Redding é um prisioneiro que já passou 20 anos atrás das grades e gerencia um mercado dentro da instituição. Embora a crítica tenha apontado que o título do filme pode não refletir exatamente a intensidade de sua narrativa, hoje, Um Sonho de Liberdade é amplamente reconhecido como um verdadeiro clássico do cinema.

Se você está pensando em assistir a um filme que não só entretenha, mas também ofereça uma reflexão sobre as injustiças do sistema penitenciário, Um Sonho de Liberdade é uma excelente escolha. Ele nos lembra como o companheirismo e a esperança podem brilhar mesmo nas situações mais sombrias.