Gasolina cai em BH, mas média ainda supera R$ 6

Recentemente, os motoristas de Belo Horizonte e da Região Metropolitana têm motivos para sorrir: os preços dos combustíveis caíram! Essa mudança foi revelada por uma pesquisa realizada entre os dias 29 e 31 de agosto, analisando 159 postos. Acompanhe como essas variações podem impactar seu bolso e suas viagens.

A gasolina, sempre um tema quente entre os apaixonados por carros, foi a protagonista dessa queda. O preço comum caiu 3,59%, passando de R$ 6,36 para R$ 6,13. Olha que interessante: só no último mês, o combustível ficou R$ 0,11 mais barato, uma redução que se deve ao aumento da mistura de etanol na gasolina. E quem passa muito tempo na estrada sabe como essa mistura pode influenciar na performance e na economia!

E não pararam por aí as boas notícias. O etanol também proporciona uma queda considerável no preço, caindo de R$ 4,39 em junho para R$ 4,27 em agosto, uma redução de 2,73%. Mas atenção! A pesquisa mostrou que os preços variam bastante entre os postos, com valores que vão de R$ 3,89 a R$ 4,99. Isso significa que, se você é do tipo que gosta de pesquisar antes de abastecer, essa é a hora perfeita para comparar preços.

Falando em diesel, o S10 teve um movimento mais discreto, com uma leve queda de 0,60%. O preço médio passou de R$ 6,08 para R$ 6,04. Mas não se engane: mesmo com essa variação pequena, a diferença entre os postos é considerável, podendo ir de R$ 5,62 a R$ 6,69.

Agora, um alerta para quem busca economizar: é fundamental pesquisar! No caso da gasolina, os preços variam de R$ 5,74 a R$ 6,79, representando quase 18% de diferença. Para o etanol, a oscilação é de impressionantes 28%, e no diesel, ainda sim, 19%.

E aqui vai uma dica valiosa: abastecer com etanol pode estar mais vantajoso neste momento. Considerando o consumo médio, o custo por quilômetro rodado é de R$ 0,50 para o etanol (com 8,5 km/l) contra R$ 0,53 da gasolina (com 11,5 km/l). Uma leve vantagem que pode fazer diferença em uma viagem longa ou no dia a dia.

Então, enquanto você estiver planejando sua próxima aventura sobre quatro rodas, vale a pena ficar de olho nos preços e opções de abastecimento. Afinal, um motorista bem-informado é um motorista feliz nas estradas!