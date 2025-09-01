Mitsubishi Triton Tarmac lança por R$ 254.990 e enfrenta Ranger Black

A Mitsubishi acaba de lançar uma edição especial da sua picape, agora chamada só de Triton, sem o famoso L200 que ficou na história. O modelo em questão é a série Tarmac, criada para aqueles que vivem a rotina urbana, assim como a Ranger Black da Ford. Sabia que já dá pra reservar uma das 140 unidades disponíveis? O preço é de R$ 254.990 e a pré-venda acontece em 132 concessionárias espalhadas pelo Brasil.

Essa edição especial é montada na fábrica da HPE Automotores, em Catalão, Goiás. O visual é uma atração à parte, com a pintura Azul Tarmac exclusiva e detalhes em preto brilhante que vão chamar atenção por onde passar.

Destaques de design

Um dos principais atrativos são as rodas diamantadas de 20 polegadas, que vêm da versão top de linha Katana. Elas trazem um ar mais esportivo e imponente à picape, que se destacam quando você está nas ruas. E, para adicionar sofisticação, ao abrir as portas, um projetor de luz mostra o logotipo ‘Tarmac’ no chão. Quem não gostaria de um toque chique assim?

Interior com estilo e tecnologia

Dentro da Triton Tarmac, a Mitsubishi não economizou no conforto. Os bancos e portas têm um acabamento que combina couro e tecido de Alcântara, tudo em um elegante preto. A central multimídia de 8 polegadas é show à parte, com Android Auto e Apple CarPlay, permitindo conectar dois celulares ao mesmo tempo. E o sistema de som, assinado pela JBL, garante que a playlist da sua viagem seja sempre de qualidade, com amplificador e subwoofer para aquela batida mais encorpada.

Além disso, vem com ar-condicionado digital de duas zonas, painel digital de 7 polegadas e saídas de ar no teto para quem vai atrás. Já pensou na frescura em dias quentes?

Desempenho e motor

Debruçando-se sob o capô, a Triton Tarmac mantém o motor 4N16 Super High Power, de quatro cilindros, com 205 cv e um torque generoso de 47,9 kgfm. Feita para encarar tanto o trânsito caótico da cidade quanto umas escapadas no fim de semana. É aquela potência que você sente nas ultrapassagens e que a gente adora.

O câmbio é automático de seis marchas com calibração adaptativa. Isso significa que ele se ajusta ao seu estilo de dirigir, o que é um baita diferencial.

Suspensão pensada para o urbano

Um detalhe que merece destaque é a suspensão. Ao contrário das demais versões, a Tarmac não tem tração integral com distribuição automática de torque. Isso mesmo, ela foi feita pra quem quer conforto nas ruas. E, vamos combinar, nada melhor do que dirigir uma picape que combina robustez com um toque de elegância, perfeito para o dia a dia.

Você já pode imaginar como seria dirigir a Triton Tarmac pelas ruas da cidade, não é? Um verdadeiro espetáculo sobre rodas!