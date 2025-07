GAC GS3 no Brasil terá motor 1.5 turbo para competir com T-Cross e Creta

A GAC Motors está agitando o mercado brasileiro com uma novidade que promete dar o que falar. Depois de desembarcar no Brasil com cinco modelos eletrificados, a marca chinesa agora está prestes a lançar o GAC GS3, seu primeiro SUV a combustão por aqui. Neste modelo compacto, você encontrará um motor 1.5 turbo, pronto para competir de igual para igual com os feras do segmento, como o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross.

O GS3 foi apresentado em um evento incrível, ao lado de outros modelos que ainda vão chegar por aqui. Com um design supermoderno e uma lista de equipamentos que impressiona, esse SUV é uma boa opção para quem está de olho no que há de mais novo na indústria automotiva, mas ainda prefere não se aventurar na eletrificação.

### Design Atraente e Interior Confortável

O design do GS3 não é só bonito – ele é ousado! A frente é marcada pela “Mecha Wing Grille”, uma grade que se integra perfeitamente com os faróis. Com 4,45 metros de comprimento e 1,85 metro de largura, o espaço interno é generoso e ideal para famílias ou viagens com os amigos. Quem dirige em cidade sabe como é importante ter conforto e espaço.

Por dentro, o acabamento promete ser um dos melhores da categoria, com materiais de qualidade, bancos de couro e um volante esportivo com comandos práticos para os modos de condução: Eco, Conforto e Sport. Imagina curtir uma estrada com o vento no rosto enquanto controla tudo na ponta dos dedos?

### Motor e Desempenho

O coração do GS3 é o motor 1.5 turbo, chamado de Megawave Power Engine. Com 177 cv e um torque de 27,5 kgfm, ele entrega uma performance digna de ser admirada. A transmissão é automatizada de dupla embreagem com sete marchas, tornando as trocas ágeis e suaves. Para quem curte acelerar, o SUV chega aos 100 km/h em apenas 8 segundos e pode alcançar até 190 km/h. E o consumo? São impressionantes 16,9 km/l, um número que certamente vai alegrar o bolso no fim do mês.

### Segurança em Primeiro Lugar

Em termos de segurança, o GS3 tira nota máxima em testes de colisão, com cinco estrelas no ASEAN NCAP. Essa pontuação se deve ao uso de aço de alta resistência em sua estrutura e a presença de seis airbags. Além disso, para quem se preocupa no trânsito do dia a dia, ele pode oferecer recursos de assistência como alerta de colisão frontal, frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa.

### Lançamento em Breve

Não há data oficial para a chegada do GS3, mas o modelo já está em processo de homologação, então é só questão de tempo. Enquanto isso, há expectativa de um preço que deve ficar entre R$ 130 mil e R$ 160 mil, dependendo da versão. Para quem procura um SUV compacto moderno e eficiente, pode ser uma ótima opção!