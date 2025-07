Dono mais velho da Globo tem fazendas de café avaliadas em R$ 17 bi

Roberto Irineu Marinho em uma cerimônia do Emmy International em Nova York: investimento pessoal em lucrativo negócio do café

Roberto Irineu Marinho se destaca no agronegócio com café de qualidade

Roberto Irineu Marinho, de 77 anos, é um dos líderes da família Marinho, conhecida por suas atividades no setor de comunicação, incluindo a TV Globo. Além de sua vasta experiência no mundo da mídia, Marinho diversificou seus negócios e se destacou no agronegócio, especialmente na cafeicultura.

Ele e sua esposa, Karen, são os proprietários da marca Café Orfeu, que tem conquistado prêmios internacionais renomados, como o ‘Cup of Excellence’ e o ‘Coffee of the Year’. Em 2023, a marca foi reconhecida como o melhor café brasileiro. A produção do Café Orfeu ocorre desde 2005 em fazendas localizadas no sul de Minas Gerais e na região Mogiana, em São Paulo.

Um dos marcos da empresa aconteceu no início de 2022, quando um lote especial de grãos verdes foi vendido por R$ 1,4 mil o quilo, um preço recorde, para a rede japonesa de cafeterias Sarutahiko. Além do Japão, os cafés da marca também foram exportados para países como Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul. É possível que muitos brasileiros tenham saboreado o Café Orfeu em diversos estabelecimentos, desde cafeterias até locais que oferecem a bebida em cápsulas.

A trajetória de Roberto Irineu Marinho

Roberto Irineu sempre foi um dos principais colaboradores de seu pai, Roberto Marinho, que fundou o Grupo Globo e herdou o jornal ‘O Globo’. Após a morte do patriarca em 2003, Roberto Irineu assumiu a liderança dos negócios familiares. Em 2017, ele deixou a posição de comando executivo, mas continua atuando como vice-presidente do Conselho de Administração do grupo.

Em 2020, passou por um transplante de fígado, um evento que o levou a defender a doação de órgãos. De natureza reservada, Roberto Irineu é pai de quatro filhos. Um deles, Roberto Marinho Neto, casado com a atriz e empresária Fiorella Mattheis, atualmente ocupa a posição de CEO da Globo Ventures, responsável pelos investimentos do grupo em áreas fora da televisão.

De acordo com rankings financeiros, a fortuna de Roberto Irineu Marinho é estimada em aproximadamente 3,1 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 17,3 bilhões. Essa riqueza o coloca entre as pessoas mais ricas do mundo.

Café Orfeu e seu impacto no mercado

A marca Café Orfeu destaca-se não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também por sua capacidade de atingir um mercado global. Com a crescente demanda por cafés especiais, o empreendimento de Roberto e Karen Marinho se estabelece como um exemplo de sucesso no agronegócio brasileiro. Assim, eles não apenas contribuem para a economia local, mas também levam o sabor do café brasileiro a clientes internacionais em diversos países.