São Caetano e Oeste lutam por reabilitação no G-4

Neste sábado, às 15h, as equipes do São Caetano e do Oeste se enfrentarão no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela sexta rodada da Copa Paulista. A partida é crucial para ambas as equipes, já que busca um lugar no Grupo 4.

Atualmente, o São Caetano ocupa a última posição do grupo, com apenas três pontos, resultado de uma vitória até o momento. Na rodada anterior, a equipe sofreu uma derrota em casa para o Taubaté, com um placar de 2 a 0. Antes disso, conseguiu sua primeira vitória no torneio ao derrotar o Santo André por 2 a 0, fora de casa. O técnico Rogério Henrique deve manter a base da equipe que jogou nos últimos confrontos, buscando reverter a situação e conquistar mais pontos.

Por outro lado, o Oeste se encontra em uma situação complicada, sem vencer há quatro jogos. A equipe vem de duas derrotas consecutivas: 2 a 0 para o São José, jogando fora de casa, e 1 a 0 para o Santo André, jogando em casa. Com isso, o Oeste soma quatro pontos e está na sétima posição da tabela. O técnico Silvinho pode fazer mudanças na formação, considerando que alguns jogadores, como o atacante Bruno Santos, se destacaram nas últimas partidas.

Este confronto entre São Caetano e Oeste é decisivo para ambos, pois uma vitória pode ajudar a dar novo ânimo às equipes, especialmente na busca por uma vaga no G-4 da competição.