Ford Territory tem aumento de 1137% nas vendas, diz Fipe Carros

O Ford Territory lançou sua linha 2026 em julho e, olha, as mudanças são bem interessantes! O visual ganhou uma facelift que deixou a frente do carro mais estilosa e moderna. E o melhor? Ele vem mais equipado e sem alteração no preço. Agora, você encontra essa belezura por R$ 215 mil.

Essa nova versão atualizou o design e os equipamentos, mas a motorização continua a mesma. Sob o capô, ainda temos o motor 1.5 EcoBoost, que pode até não ser uma novidade bombástica, mas entrega uma performance bem respeitável. A Ford está claramente focando nos grandes rivais, como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e GWM Haval H6. Isso torna a disputa mais acirrada no segmento de SUVs.

Uma boa notícia é que, de acordo com a Fenabrave, as vendas do Territory dispararam em julho, com 916 unidades emplacadas, representando um crescimento fenomenal de 1.137% em relação a junho. Isso foi suficiente para fazer dele o campeão de vendas do modelo em 2025. Mas não vamos esquecer que o Corolla Cross ainda lidera, com quase 7 mil unidades vendidas no mesmo mês.

Falando em desempenho, desde janeiro, o Territory soma 3.235 unidades vendidas. Para ter uma ideia, aqui está o desempenho mês a mês:

– Janeiro: 612

– Fevereiro: 603

– Março: 462

– Abril: 380

– Maio: 188

– Junho: 74

Agora, voltando ao que interessa: o motor! O Territory 2026 continua com aquele motor 1.5 EcoBoost de quatro cilindros, que gera 169 cavalos e um torque de 25,5 kgfm, similar ao do motor 1.4 TSI da Volkswagen. O câmbio também permanece um automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, ótimo para quem curte uma tocada mais dinâmica e precisa, especialmente em estradas movimentadas.

E quando o assunto é tecnologia e conforto, a lista de equipamentos do SUV está bem recheada! O monitor de ponto-cego, a frenagem automática de emergência e o assistente de permanência na faixa são novidades que realmente podem ajudar no dia a dia. O piloto automático adaptativo, que já era uma característica dele, continua firme e forte. Além disso, tem teto solar panorâmico, chave presencial com partida remota e ar-condicionado digital de duas zonas—aquela sofisticação que faz a diferença em viagens longas.

Em termos de dimensões, o Territory cresceu ligeiramente, agora tem 4,68 metros de comprimento—um aumento de 5,5 cm. As outras medidas seguem as mesmas: 1,70 m de altura, 1,93 m de largura e 2,72 m de entre-eixos. O porta-malas é espaçoso, com capacidade para 448 litros, perfeito para quem gosta de fazer aquela viagem de fim de semana.

E quanto às cores? O Territory 2026 está disponível em seis opções, incluindo três novas — cinza Dover, azul profundo e verde oásis — além das preferidas de sempre, como branco Bariloche, cinza Catar e preto Toronto.

Então, para quem está de olho em um SUV com estilo e boas novidades, o Ford Territory 2026 merece uma checada!