CAOA Chery Tiggo 5X tem vendas recordes em julho

O CAOA Chery Tiggo 5X está de cara nova para a linha 2026 e, olha, a novidade é que ele vem com mais tecnologia e conforto, mas sem aumentar o preço. Os preços vão de R$ 119.990 a R$ 149.990, dependendo da versão, e ele traz uma lista bem recheada de itens de série.

Em julho, o Tiggo 5X teve uma explosão nas vendas! Foram 1.434 unidades emplacadas, um crescimento de 74,4% em relação a junho. É um número animador, mas ainda longe dos líderes de mercado. Para se ter uma ideia, o Volkswagen T-Cross foi o campeão com 9.022 unidades vendidas no mesmo mês, seguido pelo Hyundai Creta, que vendeu 7.856. No total, o Tiggo 5X já soma 7.046 unidades vendidas em 2025.

Se você gosta de números, aqui vai um panorama mês a mês de suas vendas até junho:

Janeiro : 947

: 947 Fevereiro : 918

: 918 Março : 715

: 715 Abril : 953

: 953 Maio : 1.257

: 1.257 Junho: 822

As versões Sport e PRO vêm equipadas com um motor 1.5 turbo, entregando 147 cavalos na gasolina e 150 no etanol, com um torque de 21,4 kgfm. A transmissão CVT tem simulação de nove marchas, o que faz diferença quando você precisa daquele arranque rápido em um semáforo, por exemplo. E o consumo? Se você abastece com etanol, o Tiggo 5X faz cerca de 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Com gasolina, os números sobem para 10 km/l e 12,1 km/l, respectivamente.

Agora, se você é fã de tecnologia, a versão PRO Hybrid Max Drive é uma boa pedida, pois traz um sistema híbrido leve de 48V, que eleva a potência para 160 cavalos e o torque vai para 25,5 kgfm. O consumo urbano é de 11,4 km/l, enquanto na estrada chega a 11,8 km/l com gasolina. Com etanol, os números caem um pouco, mas ainda assim são razoáveis.

Além de motores mais eficientes, a versão de entrada Sport ficou bem mais atraente. Agora, ela vem com rodas diamantadas de 18 polegadas, o que antes era exclusivo das versões mais caras. Mas a mágica mesmo está na parte de tecnologia! As versões PRO e PRO Hybrid Max Drive agora têm uma central multimídia de 10,25 polegadas, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

E falando em tecnologia, o assistente de voz inteligente é outra surpresa. Agora ele vem de série em todas as versões acima da Sport. Esse assistente é bem esperto: controla o ar-condicionado, o som e até ajuda na navegação, além de responder a algumas perguntas simples. Quem não gostaria de ter isso a bordo?

Essas novidades tornam o Tiggo 5X uma opção bem mais interessante na sua busca por um SUV.