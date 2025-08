Paulo Coelho explica a falta de saudade de Raul Seixas

Paulo Coelho e Raul Seixas: A Parceria que Marcou o Rock Brasileiro

Paulo Coelho e Raul Seixas formaram uma das duplas mais icônicas do rock brasileiro na década de 1970. Durante esse período, criaram músicas que se tornaram clássicos e são lembradas até hoje. Entre as canções mais famosas dessa parceria estão "Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás", "Medo da Chuva", "Sociedade Alternativa", "Tente Outra Vez" e "Gîtâ".

Com o passar dos anos, a relação entre os dois mudou. Nos anos 1980, Paulo Coelho se afastou da filosofia de Thelema, que segue os ensinamentos do ocultista Aleister Crowley. Enquanto isso, Raul Seixas começou a trabalhar com novos colaboradores, como Marcelo Ramos Motta, Cláudio Roberto e Marcelo Nova.

Em uma entrevista recente, Paulo Coelho falou sobre a época que passou ao lado de Raul. Ele, que atualmente vive na Suíça, comentou que não sente saudade desse período. Coelho explicou que não guarda mágoas ou renega as músicas que criou com Raul, mas simplesmente não acredita em sentir saudade. Ele exemplificou com uma experiência pessoal: "Fiz o Caminho de Santiago em 1986 e nunca tive saudade". Para ele, é importante viver cada momento intensamente, e essa intensidade eliminou a sensação de saudade.

A Trajetória Literária de Paulo Coelho

Após sua colaboração com Raul, Paulo Coelho se dedicou à literatura, tornando-se um dos autores mais renomados do Brasil. Com obras traduzidas em 89 idiomas e mais de 350 milhões de livros vendidos, sua carreira literária floresceu e conquistou leitores no mundo todo.

Série Sobre Raul Seixas

Recentemente, a parceria entre Raul Seixas e Paulo Coelho foi retratada na série "Raul Seixas: Eu Sou", lançada pela plataforma Globoplay. Com oito episódios, a série explora as décadas de 1970 e 1980, destacando os momentos mais marcantes da carreira de Raul, também conhecido como Maluco Beleza.

A colaboração entre esses dois grandes nomes da música brasileira continua presente na cultura e na memória dos fãs, reforçando a importância de suas contribuições para a música e a literatura do país.