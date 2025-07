Ford realiza recall de 850 mil veículos por falha técnica

A Ford está chamando a atenção de todos nós, apaixonados por velocidade, com um recall que afeta mais de 850 mil veículos lá nos Estados Unidos. O motivo? Uma falha na bomba de combustível que pode fazer o motor desligar do nada enquanto você dirige. E, convenhamos, isso é um baita risco, né? O alerta saiu diretamente da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA), que não está para brincadeira quando o assunto é segurança.

Esse problema pode começar se manifestando com uma perda de potência ou um motor dando sinais de que não está 100%. Esses sintomas, que podem parecer pequenos, são na verdade os primeiros avisos para os motoristas ficarem atentos. E, em tempos onde a inteligência artificial está mudando a dinâmica do mercado, o CEO da Ford destacou que mudanças nesse setor podem afetar até o desenvolvimento de soluções para problemas como esse.

Modelos Afetados

Se você é fã de modelos como o Ford Bronco, Explorer, Mustang, F-150 ou Super Duty (F-250 a F-550), atenção! Os SUVs Expedition, Lincoln Aviator e Lincoln Navigator também fazem parte da lista. Todos esses modelos foram fabricados entre 2021 e 2023, dependendo da versão.

Daí você se pergunta: “E agora, o que vai acontecer?” A Ford ainda não tem uma solução pronta, mas garante que está trabalhando em um reparo. Enquanto isso, eles sugeriram que as concessionárias não entreguem veículos com esse problema sem a devida correção, ou poderão enfrentar multas de até 27 mil dólares por unidade vendida. O momento não é fácil, ainda mais com a Ford Ranger sendo liberada com um super desconto, o que pode deixar muita gente apreensiva.

Impacto Geral

Desses 850 mil veículos, cerca de 844 mil estão em solo americano. Esse é um dos maiores recalls da Ford nos últimos anos, e por enquanto, não há uma previsão de quando os reparos vão começar. E por último, mas não menos importante, essa notícia vem logo após a estreia da Ford Mustang Dark Horse aqui no Brasil. Imaginem a tensão: enquanto alguns se preparam para conhecer essa belezura nas ruas, outros estão preocupados com problemas de motor.

Fiquem ligados, conferiram suas máquinas e, claro, sempre que sentirem que algo não está certo, é melhor dar uma passadinha na oficina!