Polo é o mais vendido em SP, Strada lidera no Norte e SUVs no RJ

Campeão de vendas no Brasil em junho, o VW Polo foi o carro mais escolhido em apenas dois estados: Alagoas e São Paulo. É interessante notar que a Volkswagen garantiu uma dobradinha nessas regiões. Já a vice-líder, Fiat Strada, teve destaque em treze estados, mas, curiosamente, ficou de fora da região Sul pelo quarto mês seguido. Um detalhe curioso é que, no Tocantins, a Strada compartilhou o primeiro lugar com a Ford Ranger.

Falando da Fiat, a marca italiana também brilhou com outros modelos. O Argo conquistou a liderança em Sergipe e no Amazonas, enquanto o Mobi foi o preferido no Ceará. E, claro, as picapes continuam a dar sua demonstração de força: a Toyota Hilux reinou em Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. No Tocantins e Roraima, todas as cinco picapes mais vendidas pertencem ao mesmo segmento, mostrando como esse tipo de veículo está em alta.

Em Minas Gerais, o Hyundai HB20 foi o grande favorito, com mais de 67% de suas vendas concentradas no estado, principalmente para locadoras. No Paraná, o Renault Kwid também se destacou, emplacando quase metade de suas unidades ali. Na movimentada cena do Rio Grande do Sul, o VW T-Cross se manteve como o número um, enquanto em Santa Catarina, o Jeep Compass ganhou a preferência local. O GWM Haval H6 liderou no Distrito Federal, e no Rio de Janeiro, os SUVs estão fortalecidos, com o Honda HR-V dominando pelo terceiro mês consecutivo.

Esse momento mostra claramente como os carros se adaptam aos estilos e necessidades locais. Quem já dirigiu em estrada sabe o quanto um farol adaptativo faz diferença à noite ou em dias com visibilidade reduzida. E quem precisa enfrentar o trânsito pesado, sabe que um câmbio esperto pode transformar a rotina ao volante.

Agora, vamos dar uma olhada nos cinco modelos preferidos em cada estado:

REGIÃO CENTRO-OESTE

Distrito Federal : GWM Haval H6 (403 unidades)

: GWM Haval H6 (403 unidades) Goiás : Fiat Strada (615 unidades)

: Fiat Strada (615 unidades) Mato Grosso : Fiat Strada (514 unidades)

: Fiat Strada (514 unidades) Mato Grosso do Sul: Toyota Hilux (135 unidades)

REGIÃO NORDESTE

Alagoas : VW Polo (99 unidades)

: VW Polo (99 unidades) Bahia : Fiat Strada (539 unidades)

: Fiat Strada (539 unidades) Ceará: Fiat Mobi (352 unidades)

REGIÃO NORTE

Acre : Toyota Hilux (32 unidades)

: Toyota Hilux (32 unidades) Amapá : Fiat Strada (41 unidades)

: Fiat Strada (41 unidades) Amazonas: Fiat Argo (285 unidades)

REGIÃO SUDESTE

Espírito Santo : Fiat Strada (397 unidades)

: Fiat Strada (397 unidades) Minas Gerais : Hyundai HB20 (4.652 unidades)

: Hyundai HB20 (4.652 unidades) Rio de Janeiro: Honda HR-V (366 unidades)

REGIÃO SUL

Paraná : Renault Kwid (2.644 unidades)

: Renault Kwid (2.644 unidades) Rio Grande do Sul : VW T-Cross (359 unidades)

: VW T-Cross (359 unidades) Santa Catarina: Jeep Compass (415 unidades)

As vendas de junho mostram como o mercado está dinâmico e atende a diferentes preferências de cada canto do Brasil. E você, já teve alguma experiência com algum desses modelos?