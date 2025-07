Supermercado famoso anuncia construção de shopping no Brasil

O Grupo Zaffari está com grandes planos para a Cidade Baixa, em Porto Alegre. A ideia é construir um mini shopping bem na quadra onde, desde 1987, fica o supermercado na Rua Lima e Silva. Essa iniciativa promete trazer um novo fôlego para a região.

O projeto é parte de um trabalho que o grupo vem fazendo ao longo de duas décadas, adquirindo imóveis na área para dar vida a essa expansão. Embora a data de início ainda não tenha sido definida, os moradores e comerciantes estão empolgados com a novidade e esperam que isso traga mais movimento e vitalidade para o comércio local.

Desenvolvimento do projeto e aquisição de imóveis

Nos últimos 20 anos, o Zaffari conquistou diversos imóveis na quadra, com acesso pela Avenida João Pessoa. Entre essas aquisições estão o antigo Touring, um posto de combustíveis e a histórica Casa de Portugal. O plano é restaurar essas edificações e integrá-las ao novo mini shopping, preservando assim a identidade cultural da região.

Esse cuidado demonstra que o grupo se preocupa em manter a essência histórica do lugar, respeitando o legado que essas construções carregam.

Infraestrutura: Melhorias e impactos locais

As reformas programadas para a infraestrutura local incluem melhorias no estacionamento e na logística de carga e descarga do supermercado. O objetivo é deixar tudo mais eficiente, proporcionando uma experiência ainda melhor para quem frequenta a Cidade Baixa.

Além disso, existem planos em pauta para erguer uma torre residencial voltada para o Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. Esse projeto ainda está no começo e não há muitos detalhes definidos, mas já gera curiosidade.

Reação da comunidade e as expectativas

Vale destacar que a proposta de um mini shopping é vista com bons olhos pela comunidade local. Moradores e comerciantes esperam que isso traga um aumento significativo na movimentação econômica e na valorização da área.

O Zaffari investe na requalificação de espaços urbanos e na oferta de serviços convenientes, o que pode fortalecer a interação social e econômica no bairro. Mesmo sem uma data para o início das obras, a expectativa é que o mini shopping, assim que começar, traga muitas melhorias à infraestrutura local e benefícios para a comunidade.